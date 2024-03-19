Вторник, 19 Марта 2024 21:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 46 во 2-ом квартале Давташена, общежития NN1, 3, 5 на улице С. Таронца, жилые дома /1, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице С. Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г. Нжде, частные дома на 2-ом переулке 1-ой улицы Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 24/33, 24/30, 56/6, 56/7 на улице Г. Овсепяна в Норк Мараше; частные дома, прилегающие к улице Давида Бека, ООО ‘Салко”, “Диджитей Эй Эм”, “Норашен гру”, “Партнер Груп”, ‘Биг Капитал”, “Мрав сар”, “Констракшн”, “Премиум Риэлти”, “Панорама”, “Клинсовфт”, “Тида 2023” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-17:00 улицы 1, 2, 46 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилые дома 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40А на улице Саряна, музыкальная школа им. Спендиаряна, ООО “Ламакс Груп”, торгово-промышленная палата, жилой дом 1 на улице Бюзанда; частные дома 52-80 на улице Фирдуса, 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 51/5, 59/13 на улице Гапанцяна, жилые дома 27, 27А на улице Грачья Кочара, жилые дома 70/1-88 на улице Григора Арцруни;

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Атарбекян, Хорунк; частично квартал ‘Чаренц” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:30-15:00 частично село Ланджазат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улицы Шаумяна, В. Геворгяна в городе Ехегнадзор; частично село Гетап;

в Котайкской области:

11։00 –13:00 улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха “Микаэль Варданян”, “Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 села Верин и Неркин Птгни; частично села Зовк, Джрвеж, Ариндж; частично 7-ой микрорайон города Абовян;

в Тавушской области:

10։00-12։00 село Товуз и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 частично город Берд; компания “АКБА банк”, полиция, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 села Верин Кармир Ахбюр, Норашен, Чоратан, Арцваберд, Мовсес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви;

в Сюникской области:

10:00-16:00 село Уйц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Норка 5, 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

10:00-16:00 жилые дома 60, 60/1, 62, 113, 115 на улице Шерами, жилые дома 56, 58 на улице Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 31, 31А, 33 на улице Туманяна, жилые дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, 15-28 на улице Парпеци, 29, 31, 50, 50А на пр. Маштоца, 23, 23/37 на улице Корюна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы; жилые дома 5/2, 7-7А, 7/1 на улице Сундукяна, 8-10 на улице Грачья Кочара, 27 на улице Гюльбенкяна, 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома . 17/1-17/3, 17/5 на улице Адонца, 10-14 на улице Тиграняна, 18 на улице Ширванзаде, частные дома 35/535/88 на улице Ачаряна, 49/2-118/8 на улице Царава Ахбюра;

11:00-15:00 общественные дома на 1-ой улице Аванесова;

в Араратской области:

10։00-16։00 села Норабац, Саят-Нова; кварталы “Каяран”, 2 в городе Масис; частично села Зорак, Даракерт;

10:30-12:30 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе, здание лесного хозяйства в городе Ехегнадзор; село Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

10:30-12:30 частично село Арин;

в Котайкской области:

11։00-16:00 частично села Балаовит и Вохчаберд;

13։00-13։30 село Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично город Мартуни, население Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։10-13:40 частично квартал “Арцвакар”, абоненты-жильцы территории Жора Тарханян, частично улица Саядяна в городе Гавар; компания “Телеком Армения” (Тим) в общине Кармир; абоненты-жильцы территории Арцвакар, Мартин Барсегян;

в Тавушской области:

10։00-12։00 села Агардзин, Верин Кармир Ахбюр, Норашен; частично город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 села Верин Кармир Ахбюр, Айгепар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка в Таширском регионе;

11:00-17:00 улицы Туманяна, Чаренца, Руставели, Арутюняна, Гетапня, Гукасяна, Телман, Абовян, Баграмяна, Еритасардакан, Камо, Нжде, Теряна, Раффи; частично улицы Аревелян, Баграмян, Еритасардакан, Сундукян, Дуряна, Мегапарт, Г. Нжде, Сос Саргсян, Сурб Ншан, Спарапет, Саят-Новы в городе Степанаван; села Лори-Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес.