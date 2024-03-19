Вторник, 19 Марта 2024 20:59

АрмИнфо. Армения и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Об этом говорится на официальной странице Посольства Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в Фейсбук.

Согласно источнику, Посол Варужан Нерсесян принял госминистра обороны Великобритании Тимоти Минто. Подчеркнув приверженность Армении стабильности и миру в регионе, дипломат придал важность развитию сотрудничества с Великобританией в оборонной сфере.

Собеседники коснулись итогов консультаций по вопросам обороны между отраслевыми ведомствами Армении и Великобритании, которые состоялись в прошлом году, обсудили перспективы укрепления сотрудничества в оборонной сфере, которые отражают общую решимость двух стран в поддержании мира и безопасности.