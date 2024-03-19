Вторник, 19 Марта 2024 20:58

АрмИнфо. Процесс частичной делимитации и демаркации границ, начиная с Тавушской области, приведет к разрушению самой прочной и обустроенной части передовой линии ВС Армении, существенно ослабит обороноспособность на этом участке, создаст непосредственные угрозы для приграничного населения. Об этом говорится в официальном сообщении блока <Армения>, опубликованном в связи с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тавушской области о начале процесса демаркации и делимитации.

Оппозиция уверенна, что правительство Пашиняна в одностороннем порядке выполняет предусловия Азербайджана в ходе текущего переговорного процесса.

В заявлении блока <Армения> говорится, что без окончательного согласования и соблюдения принципа взаимности частичная демаркация и демаркация полностью в интересах Азербайджана.

<Выполнение требований Азербайджана посредством постоянного запугивания собственного народа войной не только позволит выдвигать Азербайджану новые требования, но и создаст благодатную почву для новых агрессивных действий с их стороны. Отказ от передовой практики демаркации и демаркации в пользу Азербайджана, игнорирование международного опыта являются свидетельством отказа от жизненно важных национальных интересов. Фактическая потеря контроля над стратегическими дорогами умножит угрозы безопасности Армении>, - отмечено в источнике. Оппозиция также заявила, что действия властей, направленные на полное или частичное ограничение суверенитета Республики Армения в пользу другого государства, передачу территорий, являются наиболее тяжкими преступлениями против государства.

Напомним, что во время визита в Тавушскую область премьер-министр Армении Никол Пащинян заявил, что реальный процесс делимитации и демаркации может начаться с Тавуша, а именно от Баганиса до Беркабера.

<Какие особенности есть здесь? Вы знаете, что Азербайджан поднимает вопрос о 4 селах, мы пока говорим о 4 неанклавных селах. Вы знаете, что мы говорим о 31 селе. Мы поднимаем этот вопрос, они поднимают тот вопрос. И когда мы хотим продвинуться в этих обсуждениях, даже если исходить из логики, что у нас 31 населенный пункт в проблемной ситуации, а у них меньше, Азербайджан использует такой аргумент, что реальная территория ни одного из населенных пунктов Республика Армения не находится под контролем Азербайджана, то есть никакая жилая часть села не находится под контролем Азербайджана. Что они говорят? Они говорят: давайте взаимно освободим территории самих населенных пунктов, потом обсудим жизненно важные территории сел и населенных пунктов.

Мы, конечно, отвечаем, говорим, что село - это не только сельская администрация, село - это еще и ее жизненно важные территории, то есть в ходе этих обсуждений мы приводим все аргументы, и эти аргументы справедливы. Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел>, - сказал премьер-министр.

Напомним, что ранее Баку заявил о немедленном <возвращении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана. Заявление последовало заседании комиссий по делимитации границы, возглавляемой вице- премьерами двух стран - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. <Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению>, - cказано в заявлении.

В Баку также уверены, что в рамках процесса делимитации <будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлу в армянском Тавуше, а также Кярки (арм. - Тигранашен) в Араратской области, на границе с Нахиджеваном.)>. При этом в Баку опровергли заявления армянских властей о том, что Азербайджан оккупировал территорию 31 армянского населенного пункта в пяти областях общей площадью около 200 квадратных километров, назвав это <необоснованным заявлением>. Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещe в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая - в результате азербайджанской агрессии 2021- 2022 годов.