Вторник, 19 Марта 2024 20:56

АрмИнфо.Армянский национальный конгресс (АНК) первого президента Армении Левона Тер-Петросяна изложил позицию по поводу предложения армянского премьера, высказать отношение к резолюции Европарламента, в которой в числе прочего, предлагается рассмотреть возможность предоставления Еревану статуса кандидата в члены Евросоюза.

Заместитель председателя АНК Левон Зурабян напомнил, что 12 марта парламент Евросоюза принял необязывающую резолюцию для Еврокомиссии, заявив, что "если Армения заинтересована в получении статуса кандидата, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения".

"Отвечая на принятую резолюцию, премьер-министр Пашинян заявил: "Надеюсь, что политические силы Республики Армения, неправительственные организации, различные слои общества, граждане выразят свое отношение к этому посланию Европарламента..."", - добавил Зурабян.

По его словам, принимая во внимание тот факт, что Пашинян обращается к политическим силам Армении, ожидая выражения позиции по данному вопросу, АНК, заявляет:

"Во-первых, конфликт между Западом и Россией, переросший в опасный уровень в последний период, угрожает глобальной и региональной безопасности, подрывает международное право и эффективность его глобальных институтов, которого уже недостаточно для разрешения конфликтов. К этому прибавилось безрассудная политика властей Армении, вызвавшая беспрецедентные угрозы суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Во-вторых, в такой ситуации и в такой период заявка на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, если она происходит в условиях ухудшения и разрыва отношений с Российской Федерацией, может нарушить, исторически проводимую Арменией сбалансированную политику. Это в свою очередь создаст серьезные риски, связанные с сопротивлением региональных игроков, которые в равной степени затрагивают жизненно важные интересы как нашей безопасности, так и экономического обеспечения.

В-третьих, опыт Украины, Грузии и Молдовы должен был показать, с какими огромными потерями человеческих жизней, территорий и экономических потерей были связаны шаги, предпринятые в неподходящей обстановке и в неподходящее время. Эти риски умножаются в сегодняшней беспрецедентной ситуации глобального конфликта.

В-четвертых, власти Армении обязаны представить общественности подробный расчет угроз, вызовов и рисков, которые возникнут в результате официального обращения за статусом кандидата в члены Европейского Союза. Они также обязаны представить наличие необходимых гарантий и альтернатив для их преодоления, а также детальное обоснование возможностей, реалистичной программы мер, необходимых для преодоления всех вызовов в сфере безопасности и экономики.

Эту работу может выполнить только правительство, поскольку только оно обладает необходимой информацией для разработки этих расчетов и плана, включая дипломатические переговоры, военные и экономические ресурсы и гарантии компенсации, связанные с их потенциальными потерями".

Вместе с тем в АНК уверены, что тот факт, что власть не выдвигает подобных расчетов и планов, а вместо этого обращается к политическим силам страны с предложением изложить позицию, еще раз показывает, что они отказываются от конституционной функции руководства, избегают ответственности за принятие судьбоносных решений и возлагают всю надежду на одухотворенный метод манипулирования эмоциональными всплесками публики.

"Такой метод работы еще раз доказывает, что мы имеем дело с правительством, абсолютно некомпетентным в государственном управлении и стратегическом планировании, движимые исключительно поверхностными страстями, угождающими толпе, корыстными целями и авантюрой.

В условиях бурных геополитических и региональных конфликтов, окончательные результаты которых невозможно точно предсказать, в жизненных интересах Армении проводить сбалансированную политику. Именно такая политика позволит, с одной стороны, удержать нашу страну вдали от катастрофической опасности превратиться в поле битвы между сверхдержавами, а с другой стороны, улучшить отношения по всем направлениям и стать центром мирного и стабильного сотрудничества и инвестиций", - резюмировали в АНК