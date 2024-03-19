Вторник, 19 Марта 2024 20:54

АрмИнфо. Никакие территории, населенные пункты в пределах границ Советской Армении мы не готовимся отдать ни одной стране. Об этом журналистам заявил советник премьер-министра Армении Арсен Торосян 19 марта, комментируя по просьбе СМИ заявления премьер-министра о начале процесса демаркации и делимитации с Тавушской области, при том, что между сторонами нет договоренности относительно карт, на основании которых будут проведены эти работы.

Он подчеркнул, что процесс демаркации является одним из основных компонентов армяно-азербайджанского мирного урегулирования.

На вопрос, почему решено начать именно с Тавушской области, Торосян заметил лаконично, что <главное начать>. При этом он заметил, что в первую очередь необходимо достичь договоренности относительно карт, по каким будет проведены демаркация и делимитация границ.

<Но все должно исходить из основного принципа - страны, присоединившиеся к Алма- Атинской декларации, признали советские административные границы как государственные границы, и на основании этого должен состояться процесс демаркации и делимитации. Это не значит, что будут созданы новые границы - а лишь правовое закрепление имеющихся границ на земле>, - подчеркнул он.

Если демаркация будет проходить по территории, которая под контролем той или иной страны, как отметил советник премьера, в рамках взаимной договоренности она должна быть возвращена той или иной стороне.

При этом он придал важность встрече премьер-министра с жителями Тавушской области, которая состоялась накануне, поскольку люди услышали все из уст главы государства. <Это значит, что мы ничего тайного, скрытого делать не будем>, - заверил Торосян.

Беспокойства государства, по его словам, все еще связаны с деструктивными действиями азербайджанской стороны. <Следовательно, мы должны идти вперед, принимать решения, учитывая это все>, - подчеркнул советник Пашиняна.

Напомним, что во время визита в Тавушскую область премьер-министр Никол Пащинян заявил, что реальный процесс делимитации и демаркации может начаться от Баганиса до Беркабера. <Какие особенности есть здесь? Вы знаете, что Азербайджан поднимает вопрос о 4 селах, мы пока говорим о 4 неанклавных селах. Вы знаете, что мы говорим о 31 селе. Мы поднимаем этот вопрос, они поднимают тот вопрос. И когда мы хотим продвинуться в этих обсуждениях, даже если исходить из логики, что у нас 31 населенный пункт в проблемной ситуации, а у них меньше, Азербайджан использует такой аргумент, что реальная территория ни одного из населенных пунктов Республика Армения не находится под контролем Азербайджана, то есть никакая жилая часть села не находится под контролем Азербайджана. Что они говорят? Они говорят: давайте взаимно освободим территории самих населенных пунктов, потом обсудим жизненно важные территории сел и населенных пунктов.

Мы, конечно, отвечаем, говорим, что село - это не только сельская администрация, село - это еще и ее жизненно важные территории, то есть в ходе этих обсуждений мы приводим все аргументы, и эти аргументы справедливы. Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел>, - сказал премьер-министр на встрече с жителями.

Напомним, что ранее Баку заявил о немедленном <возвращении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана. Заявление последовало заседании комиссий по делимитации границы, возглавляемой вице- премьерами двух стран - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. <Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению>, - cказано в заявлении.

В Баку также уверены, что в рамках процесса делимитации <будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлу в армянском Тавуше, а также Кярки (арм. - Тигранашен) в Араратской области, на границе с Нахиджеваном)>. При этом в Баку опровергли заявления армянских властей о том, что Азербайджан оккупировал территорию 31 армянского населенного пункта в пяти областях общей площадью около 200 квадратных километров, назвав это <необоснованным заявлением>. Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещe в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая - в результате азербайджанской агрессии 2021- 2022 годов.