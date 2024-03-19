Вторник, 19 Марта 2024 15:13

АрмИнфо.18 марта 2024 года в здании Совета Европейского союза состоялось подписание Протокола к Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В рамках церемонии была проведена встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Постоянным Представителем Бельгии при ЕС Виллемем ван де Ворде, на которой также принял участие управляющий директор Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ Михаэль Зиберт.

Следует отметить, что Бельгия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Во второй половине дня состоялась встреча главы МИД Туркменистана со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой, в ходе которой было обсуждено нынешнее состояние и перспективы сотрудничества ЕС с Туркменистаном в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.