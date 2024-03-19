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АрмИнфо.18 марта 2024 года в здании Совета Европейского союза состоялось подписание Протокола к Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
В рамках церемонии была проведена встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Постоянным Представителем Бельгии при ЕС Виллемем ван де Ворде, на которой также принял участие управляющий директор Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ Михаэль Зиберт.
Следует отметить, что Бельгия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.
Во второй половине дня состоялась встреча главы МИД Туркменистана со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой, в ходе которой было обсуждено нынешнее состояние и перспективы сотрудничества ЕС с Туркменистаном в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
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|Пашинян решил пойти на уточнение границы в Тавуше, чтобы "не допустить начала войны"
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|Эдмон Марукян подверг резкой критике Шарля Мишеля за саркастический твитт по президентским выборам в России
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Столтенберг: Тесное сотрудничество азербайджанских вооруженных сил с ВС Турции укрепляет отношения Азербайджан-НАТО
|Генсек НАТО: У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта
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|Представители ЦИК Армении понаблюдали за первичными выборами президента США
|Современный индийский писатель Арджун Кришна Лал издал книгу о своих приключениях в Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Казахстана о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|Экс-глава Тавуша вернет государству более $1,5 млн.
|В Ереване проходит голосование на выборах президента России – явка беспрецедентно высокая
|Джо Байден: США привержены достижению прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД: Углубление армяно-индийских отношений - один из приоритетов внешней политики
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Захарова: Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом
|Алиев заверяет: Сегодня регион ближе к миру, чем когда-либо
|Три Грустные Истории о Мошенниках
|Паруйр Ованнисян: В вопросе упрощения визового режима Армении с ЕС - регресс
|Оппозиции запрещено знакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном - депутат
|Столтенберг: НАТО в 2023 году стремился поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном
|Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз
|Aзербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха
|Затулин: Укрепление армяно-есовских отношений потребует пересмотра членства Армении в ЕАЭС
|Основные принципы урегулирования армяно- азербайджанских отношений остались неизменными - МИД
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