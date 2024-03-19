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АрмИнфо.Попытки Североатлантического альянса расширить присутствие на Кавказе "видны невооруженным глазом", они вряд ли добавят стабильности и предсказуемости ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общие устремления НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооруженным глазом. Также есть понимание, что, собственно, попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации", - сказал представитель Кремля, комментируя турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ, передает ТАСС.
При этом пресс-секретарь российского лидера указал, что кавказские государства обладают "суверенным правом" на подобные контакты. "Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - добавил Песков.
Сейчас генсек НАТО находится в Ереване с официальным визитом. В минувшее воскресенье он посетил Азербайджан, в понедельник побывал в Грузии.
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|Присутствие европейских наблюдателей в Армении не должно восприниматься как фактор столкновения интересов геополитических центров - депутат
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|Пашинян поздравил Путина с переизбранием
|Никол Пашинян хочет отрезать Армению от внешнего мира - оппозиционер
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|Мария Захарова прокомментировала вчерашние заявления премьера Армении в Тавуше о новой войне
|Совет глав МИД ЕС подтвердил свою поддержку Армении
|В Армении будет ограничена демонстрация фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру
|Пашинян решил пойти на уточнение границы в Тавуше, чтобы "не допустить начала войны"
|Столтенберг: Если Путин победит в Украине, это будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО
|Место Геворка Папояна в парламенте Армении займет Давид Карапетян
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|Три соглашения и избрание главы комиссии НС РА - парламент Армении возобновляет пленарные заседания
|Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
|Эдмон Марукян подверг резкой критике Шарля Мишеля за саркастический твитт по президентским выборам в России
|Появились официальные результаты голосования граждан России на территории Армении
|Такими темпами "демаркация" дойдет и до Еревана: Пашинян тавушцам указал на необходимость быстрой сдачи 4 сел Азербайджану
|Пашинян, как и обещал ранее, встретился с жителями Тавуша: Подробности встречи пока не приводятся
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Столтенберг: Тесное сотрудничество азербайджанских вооруженных сил с ВС Турции укрепляет отношения Азербайджан-НАТО
|Генсек НАТО: У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта
|Правозащитники: Отказ Армении от жалоб на Азербайджан в международных судах нанесет непоправимый ущерб РА и армянскому народу
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|Здания вузов в Ереване будут объединены в одну организацию и переданы в управление компании с международной репутацией - Пашинян
|Представители ЦИК Армении понаблюдали за первичными выборами президента США
|Современный индийский писатель Арджун Кришна Лал издал книгу о своих приключениях в Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Казахстана о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|Экс-глава Тавуша вернет государству более $1,5 млн.
|В Ереване проходит голосование на выборах президента России – явка беспрецедентно высокая
|Джо Байден: США привержены достижению прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД: Углубление армяно-индийских отношений - один из приоритетов внешней политики
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Захарова: Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом
|Алиев заверяет: Сегодня регион ближе к миру, чем когда-либо
|Три Грустные Истории о Мошенниках
|Паруйр Ованнисян: В вопросе упрощения визового режима Армении с ЕС - регресс
|Оппозиции запрещено знакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном - депутат
|Столтенберг: НАТО в 2023 году стремился поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном
|Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз
|Aзербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха
|Затулин: Укрепление армяно-есовских отношений потребует пересмотра членства Армении в ЕАЭС
|Основные принципы урегулирования армяно- азербайджанских отношений остались неизменными - МИД
|Оппозиционер: правительство Армении провалило свою программу, в том числе, по линии ОДКБ
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