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 Вторник, 19 Марта 2024 15:11
Марианна Мкртчян

Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе

Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе

АрмИнфо.Попытки Североатлантического альянса расширить присутствие на Кавказе "видны невооруженным глазом", они вряд ли добавят стабильности и предсказуемости ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам пресс­секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Общие устремления НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооруженным глазом. Также есть понимание, что, собственно, попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации", - сказал представитель Кремля, комментируя турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь российского лидера указал, что кавказские государства обладают "суверенным правом" на подобные контакты. "Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - добавил Песков.

Сейчас генсек НАТО находится в Ереване с официальным визитом. В минувшее воскресенье он посетил Азербайджан, в понедельник побывал в Грузии.  

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