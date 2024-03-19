Вторник, 19 Марта 2024 14:56

АрмИнфо.Данные, полученные армяно-германской экспедицией, проливают новый свет на различные культурные, экономические и политические процессы, происходящие в древней армянской столице Арташат.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, ученые Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения совместно с коллегами из Мюнстерского университета Германии получили в ходе раскопок получили новые данные о древней столице Арташат. Они проливают свет на различные культурные, экономические и политические процессы, происходившие в столице древней Армении, раскрывают обширные торговые связи этого знаменитого центра Шелкового пути и детали его политической и культурной роли на Ближнем Востоке.

"С 2018 года в рамках армяно-германского проекта "Артаксата" изучаются холмы №13 и 17 древней столицы Арташат и территория памятника. Было произведено геофизическое обследование около 40 гектаров города, после чего на 13-м холме были раскопаны святилище, датированное II-I вв. до н.э., жилые комплексы I века до н.э. и I века нашей эры, а также ряд гробниц. Вдоль северных склонов холма на протяжении около 0,5 км обнаружены уникальные для нашего региона римские аквендуки - массивный фундамент водоотводов моста. На равнине к югу от холма изучены две части монументального урартского общественного сооружения площадью более 500 кв.м.

Раскопки 17-го холма, начавшиеся в 2023 году, выявили руины промышленных и жилых комплексов, датируемых от I века до н.э. и I века нашей эры, а также монументальное черепичное сооружение II-III веков с обгоревшими бревнами деревянного настила на полу, исследование которого продолжится в ближайшее время", - рассказал руководитель экспедиции, заведующий отделом археологии Института археологии и этнографии НАН Армении Мкртыч Зардарян.

Арташат, третья столица древней Армении, последовавшая за Армавиром и Ервандашатом. Арташат был основан в 180 году до н.э. при Арташесе I он функционировал как политический, экономический и культурный центр страны до середина V века нашей эры.

Ядро основной застройки города расположено в районе сел Лусарат и Покр Веди Араратской области РА, на 17 холмах Хор Вирапа (Верхний город) и на прилегающей равнине, вплоть до побережья Аракса. (Нижний город), общей площадью около 600 га. Археологический памятник Арташат с его пригородами и могильниками занимает значительную часть равнины между селами Лусарат - Покр Веди - Таперакан - Шираз, занимая площадь около 3000 га.

Сотрудники Института археологии и этнографии НАН РА ведут раскопки в Арташате с 1970 года. По археологическим данным, заселение территории Арташата началось еще 5 тысячелетии до нашей эры. В раннем железном веке (XI-IX вв. до н. э.) здесь функционировало крупное поселение, а сразу после его разрушения - крупный урартский город. После расцвета античной эпохи (II в. н. э. - V в. до н. э.) жизнь на территории памятника продолжалась до XV века н.э..

"Результатам исследований Арташата посвящены пять монографий и около ста статей, опубликованных в Армении и за рубежом", - сказал Мкртыч Зардарян.

Он отметил, что, несмотря на его исключительное значение в истории и культуре Армении, нынешнее состояние сохранности этого памятника вызывает тревогу.

"Его полевые части постоянно разрушаются в ходе сельскохозяйственных, строительных работ и добычи песка. Склон холма основательно нарушен постоянно растущим кладбищем Хор Вирап. Предметом особой озабоченности является охота за сокровищами, которая активизировалась в последние годы, в результате чего постоянно разрушаются районы города", - сказал Мкртыч Зардарян. По его словам, обеспечить должную охрану старинного памятника Арташата можно, включив его основную территорию, 17 холмов и прилегающую равнину в пределы археологического заповедника, при этом надлежащим образом контролируя этот статус.