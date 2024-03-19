Вторник, 19 Марта 2024 14:35

АрмИнфо. НАТО содействует суверенитету и территориальной целостности Армении, ее мирным устремлениям. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер- министром Армении Николом Пашиняном 19 марта в Ереване.

По его словам, стабильность в регионе Южного Кавказа очень важна для безопасности Евроатлантического альянса. <Мы стоим перед угрозой (формирования) более опасного мира>, - заявил он.

Генсек НАТО считает, что в настоящее время Армения и Азербайджан имеют возможность достичь длительного мира. <Вот почему я призываю обе страны прийти к соглашению для нормализации отношений и продолжительного мира для народов>, - сказал Столтенберг.

<Война на Украине отрезвляющее напоминание о ценности мира. Я приветствую вашу солидарность Украине и призываю всех партнеров сделать все от них зависящее, чтобы Путин не победил в своей агрессивной войне>, - сказал он

Генсек НАТО признал, что <ситуация на поле боя тяжелая, и именно по этой причине необходимо увеличить, а не уменьшить наше содействие (Украине)>. <Если Путин победит, есть реальная угроза, что агрессия там не остановится, и это воодушевит другие авторитарные субъекты>, - заявил Столтенберг.

Представитель НАТО приветствовал укрепление кодекса поведения НАТО и демократические преобразования в ВС Армении, приверженность властей борьбе с коррупцией и верховенству права. Столтенберг пожелал удачи властям Армении в построении <светлого будущего> для РА и всего региона.