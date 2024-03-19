Вторник, 19 Марта 2024 14:31

АрмИнфо. Творческое наследие Сергея Параджанова не только обогатило Армению, Грузию и мировой кинематограф, но и привнесло в мировую культуру уникальный художественный стиль. Об этом заявил Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян на полях грузинской премьеры танцевального представления <Цвет граната> (хореограф Мурад Мерзуки), которая состоялась в Государственном академическом театре Тбилиси им. Ш. Руставели.

Именно это наследие, по словам дипломата, послужило основой для создания данной танцевальной постановки.

Смбатян придал особую важность показу этого представления и грузинскому зрителю в Тбилиси, поскольку как тбилисец Параджанов был глубоко связан с этим городом, богатым разнообразной культурой и историей, что оставило неизгладимый след в его творчестве.

<И неслучайно 100-летний юбилей Параджанова был включен в календарь юбилеев известных людей и важных событий ЮНЕСКО на 2024-2025 годы именно благодаря совместной заявке, поданной Арменией, Грузией и Украиной>, - сказал дипломат.

Мероприятие было организовано посольствами Республики Армения и Франции в Грузии, Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, Французским институтом в Грузии и банком TBC.

Напомним, что в Армении представление прошло 15 и 16 марта на сцене Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна. Автором проекта и драматической концепции, которая вдохновлена одноименным фильмом Параджанова, выступает Сате Хачатрян (Франция).

Танцевальную постановку <Цвет граната> реализуют французский театральный союз Sate-Atre, организация <Пол Ан Сцен>, ГНКО <Национальный центр народной музыки и танца> и НКО>Арт- Имаж>. Проект поддерживают Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Французский университет Армении, Посольство Франции в РА, мэрия Еревана и Лионский Метрополь.

Дебют <Цвета граната> состоялся 18 и 19 января 2024 года на театральных сценах двух французских театров <Тобоган> (г. Десин) и <Гаскон> (г.Мон-де Марсана).