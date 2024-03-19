Вторник, 19 Марта 2024 14:29

АрмИнфо. Армения заинтересована в развитии существующего активного политического диалога и расширении партнерских отношений как с НАТО, так и с ее отдельными членами. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 19 марта на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Пашиняна, визит генсека - хорошая возможность для обмена мнениями как вокруг взаимодействия РА-НАТО, так и региональных проблем и глобальной стабильности.

Армянский премьер выразил надежду, что новый формат взаимодействия Армения - НАТО - Индивидуальный адаптированный план партнерства (не предполагающий членства - ред.), будет утвержден в скором времени.

<В свете региональных событий для Армении крайне важно усилить свою сопротивляемость и развивать соответствующий оборонный потенциал, - заявил он - Мы придаем большую важность участию РА в миротворческой деятельности, считая ее важным вкладом в дело обеспечения мира и международной безопасности>. Премьер напомнил, что участие Армении в миротворческой миссии НАТО в Косово продолжается и по сей день. В июле 2023 года в 2023 году ввиду некоторой напряженности там, Армения приняла решение направить дополнительно 17 военнослужащих, напомнил он.

По его словам, Армения продолжает быть приверженной политике <регионализации>, <Наши особые отношения с Грузией и Ираном крайне важны, и ни одно наше сотрудничество не может быть направлено против нашего же региона>, - заметил глава кабмина.

Генсеку НАТО было представлено видение властей РА по установлению мира и стабильности в регионе, отметил Пашинян. Ереван, по его словам, подтверждает готовность к нормализации отношений с Баку на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и восстановления госграницы, существующей на момент подписания Алмаатинской декларации 1991 года, разблокировки региональных коммуникаций на основе признания суверенитета и юрисдикции стран, по которым они проходят. Премьер РА представил генсеку также проект <Перекресток мира>.

Армения, как указал премьер, в этом контексте ожидает решительную поддержку международного сообщества, в том числе НАТО, для мирного процесса с Азербайджаном на основе вышеуказанных принципов и безоговорочного исключения политики угроз применения силы.

По словам Пашиняна, Йенсу Столтенбергу были представлены также предложения Армении по зеркальному отводу войск от армяно-азербайджанской границы, взаимному контролю над вооружениями, а также подписанию договора о ненападении. Они до сих пор не получили положительного отклика из Баку, заметил он.

Армения привержена также улучшению отношений с Турцией. В Ереване считают, что реализация договоренностей, достигнутых еще в 2022 году с Анкарой, способно способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

На переговорах с генсеком НАТО в Ереване обсуждались в том числе вопросы реформ в армянской армии. Премьер РА заверил, что процесс реформ не направлен против какой-либо страны и нацелен лишь на усиление вооруженных сил и защиты территориальной целостности Армении.

Отметим, что Столтенберг совершает турне по Южному Кавказу. Семнадцатого марта он посетил Баку, в понедельник направился в Грузию, а сегодня - 19 марта, приехал в Армению.