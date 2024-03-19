Вторник, 19 Марта 2024 14:00

АрмИнфо. Сотрудники гражданской наблюдательной миссии Европейского Союза и их имущество в Армении получат специальный статус, приближенный к дипломатическому. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 19 марта обсуждает представленный правительством РА на ратификацию проект соглашения с ЕС.

По словам заместителя министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна, документ подписан 20 ноября 2023 года. Цель миссии заключается в содействии установлению в регионе мира и безопасности. По соглашению, служебное имущество наблюдателей - машины, техника не подлежат таможенному досмотру и стандартным процедурам прописки и регистрации в Армении. Наблюдатели будут пользоваться правовым иммунитетом в части выполнения своих наблюдательских функций.

Здания, в котором расположена миссия, будут пользоваться статусом неприкосновенности, там нельзя будет проводить обыски. Корреспонденция и архивы миссии также будут неприкосновенны.

Исключения из правового иммунитета могут быть сделаны, если возникнут серьезные подозрения в незаконной деятельности и провозе незаконных грузов со стороны членов миссии. Армения берет на себя полную ответственность за обеспечение безопасности членов миссии, включая бесплатную организацию их эвакуации в случае необходимости. Власти Армении выражают готовность предоставлять государственные здания и движимое имущество, если оно окажется необходимым для выполнения мониторинговой миссии. Если понадобится использовать для этого частное имущество, Армения обязуется содействовать заключению договоров между его владельцами и миссией ЕС. Напомним, что миссия наблюдателей ЕС на постоянной основе была официально размещена в Армении по решению Европейского Совета с 20 февраля 2023 года. До этого, с октября 2022 года, миссия находилась в Армении на временной основе. В настоящее время число европейских наблюдателей, осуществляющих миссию на границе Армении с Азербайджаном, составляет 209 человек (вместо прежних 138).

Следует отметить, что депутаты НС от оппозиции усмотрели в проекте соглашения лишь обязательства Армении перед ЕС, но нет никакой конкретики относительно обязательств со стороны Европейского Союза.