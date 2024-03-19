Вторник, 19 Марта 2024 12:52

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации.

Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности>.

Отметим, что накануне более 10 лидеров стран мира, а также папа римский Франциск и лидер Китая Си Цзиньпин направили свои поздравления Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента России. Путина по телефону поздравили азербайджанский и турецкий лидеры - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.