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 Вторник, 19 Марта 2024 12:32
Александр Аванесов

Никол Пашинян хочет отрезать Армению от внешнего мира - оппозиционер

Никол Пашинян хочет отрезать Армению от внешнего мира - оппозиционер

АрмИнфо. Неожиданный визит премьер-министра Армении в общину Воскепар Тавушской области носил характер шоу, чтобы продемонстрировать, как хорошо люди принимают капитулянта.  Об этом 19 марта журналистам заявил депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян.

"После получения информации о встрече я, будучи корнями из Тавуша, связался с ее участниками, чтобы узнать подробности. Они заполнили зал заседаний здания местной общины своими людьми, в том числе, от партии "Гражданский договор",   не взяв с собой даже представителей прессы, не считая своего оператора,  где обсуждался вопрос о сдаче территорий. Но там нашлись люди, которые, узнав о встрече, пришли не нее, чтобы выразить протест намерениями властей", - сказал оппозиционер.

Даниелян добавил, что эти люди начали задавать Пашиняну неудобные вопросы, в том числе, участвовал ли премьер в освободительной войне, в ходе которой эти земли были освобождены, пролил ли он пота и крови за них. <Он хочет приблизить турков к дверям местных жителей>, - сказал оппозиционер, добавив, что в случае сдачи этих территорий Армения столкнется с очередной катастрофой, поскольку будет заблокирована межгосударственная дорога Армения-Грузия, магистральный газопровод, питающий республику российским природным топливом, обустроенная передовая. Тем самым, продолжил парламентарий, будет открыт тыл, с севера-востока будут открыты ворота перед врагом. "Можно не сомневаться, что в случае удовлетворения требований Баку, на этой дороге сразу появятся войска специального назначения Азербайджана, которые вместе с Николом Пашиняном полностью закроют все пути  Армении во внешний мир", - подчеркнул оппозиционер, добавив, что в четырех селах, которые Ереван намерен передать Азербайджану, не смогут работать ни школы, ни медицинские пункты, поскольку будут находиться под прямым прицелом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан. 

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