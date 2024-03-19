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 Вторник, 19 Марта 2024 12:30

IDBank приостанавливает обслуживание карт МИР

IDBank приостанавливает обслуживание карт МИР

АрмИнфо.В связи с ограничениями, наложенными на оператора карточной системы МИР, невозможно обеспечить полноценную работу карт МИР на наших POS-терминалах и банкоматной сети на территории Армении.

С учетом этого сообщаем, что с 30 марта 2024 года IDBank приостанавливает обслуживание карт системы МИР. Это означает, что в торговых точках, где установлены POS/vPOS-терминалы IDBank, невозможно будет совершать платежи по картам МИР. Обналичивание с карт МИР через банкоматы IDBank также будет невозможно.


Приносим извинения за причиненные неудобства. Ознакомиться с картами IDBank-а и их широкими возможностями Вы можете, перейдя по ссылке.

 

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