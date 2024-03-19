Вторник, 19 Марта 2024 11:43

АрмИнфо.В Армении будет ограничена демонстрация фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру. На заседании Национального Собрания РА 19 марта во втором и окончательном чтении обсуждаются поправки в законе "Об аудиовизуальных медиа".

По словам одного из соавторов представленного документа, депутата НС от правящей фракции "Гражданский договор" Артура Ованнисяна, после первого чтения от правительства РА поступили предложения технического характера, которые нашли свое отражение в законопроекте. Документом, разработанном совместно со спикером НС Аленом Симоняном, предлагается ограничить время показа в мультиплексе фильмов и видеоматериалов, восхваляющих криминальную субкультуру. Такие передачи и фильмы разрешено демонстрировать с 12 ночи до 6 утра. Данная мера, как заметил Ованнисян, будет нацелена на исключение пропаганды романтизма преступной среды, который оказывает отрицательное влияние на психологию и образ жизни несовершеннолетних. Тем самым, к фильмам, носящем в себе элементы эротики и ужасов, будут добавлены и картины, восхваляющие криминальную субкультуру. Депутат напомнил, что в 2020 году парламент Армении принял закон об уголовном преследовании за принадлежность к криминальным субкультурам, и нововведение имеет прямое отношение к данному документу.

Ованнисян заметил, что полностью невозможно ограничить показ фильмов и программ с подобным содержанием, особенно, если иметь в виду социальные сети и зарубежные телеканалы. В будущем возможно с применением высоких технологий удастся решить и эту проблему.

По результатам обсуждений остался неясным вопрос о том, смогут ли граждане страны в буднее время или по вечерам смотреть такие мировые бестселлеры, как "Крестный отец" или "Однажды в Америке".