Вторник, 19 Марта 2024 11:41

АрмИнфо. Комиссии по делимитации должны на земле определить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Об этом заявил премьер Никол Пашинян накануне в ходе встречи с жителями Воскепара, Баганиса, Киранца Тавушской области.

<Вопрос в том, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном переходит в практическую стадию. Что означает делимитация и демаркация вообще и в случае с Республикой Армения в частности? Это значит пойти и на земле обозначить, где начинается Республика Армения. Мы все знаем, вы лучше меня знаете, где она начинается или где заканчивается, это одно и то же, смотря с какой стороны смотришь на Республику Армения>, - заявил он, согласно пресс-службе правительства.

Премьер указал, что реальный процесс делимитации и демаркации может начаться с этой части - от Баганиса до Беркабера.

<Какие особенности есть здесь? Вы знаете, что Азербайджан поднимает вопрос о 4 селах, мы пока говорим о 4 неанклавных селах. Вы знаете, что мы говорим о 31 селе. Мы поднимаем этот вопрос, они поднимают тот вопрос. И когда мы хотим продвинуться в этих обсуждениях, даже если исходить из логики, что у нас 31 населенный пункт в проблемной ситуации, а у них меньше, Азербайджан использует такой аргумент, что реальная территория ни одного из населенных пунктов Республика Армения не находится под контролем Азербайджана, то есть никакая жилая часть села не находится под контролем Азербайджана. Что они говорят? Они говорят: давайте взаимно освободим территории самих населенных пунктов, потом обсудим жизненно важные территории сел и населенных пунктов.

Мы, конечно, отвечаем, говорим, что село - это не только сельская администрация, село - это еще и ее жизненно важные территории, то есть в ходе этих обсуждений мы приводим все аргументы, и эти аргументы справедливы. Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел>, - сказал премьер-министр.

Напомним, что ранее Баку заявил о немедленном <возвращении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана. Заявление последовало заседании комиссий по делимитации границы, возглавляемой вице- премьерами двух стран - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. <Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению>, - cказано в заявлении. В Баку также уверены, что в рамках процесса делимитации <будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлу в армянском Тавуше, а также Кярки (арм. - Тигранашен) в Араратской области, на границе с Нахичеванью.)>. При этом в Баку опровергли заявления армянских властей о том, что Азербайджан оккупировал территорию 31 армянского населeнного пункта в пяти областях общей площадью около 200 квадратных километров, назвав это <необоснованным заявлением>. Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещe в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая - в результате азербайджанской агрессии 2021-2022 годов.

Несмотря на это, Пашинян на последней пресс-конференции заявил, что на территории Республики Армения никогда не было сел с такими названиями, причем не только в советское время, но и после него. Вместе с тем, премьер не исключил, что делимитация может начаться с Тавушской области. Касаясь возможности обмена территориями, Пашинян сказал, что это может деформировать или привести к дополнительным рискам>. В этом контексте, по его мнению, чтобы избежать проблем в дальнейшем, правильнее построить новые коммуникации, чтобы они проходили по де-юре территории РА (территории, на которые претендует Азербайджан, находятся в Тавушской области. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен - Ред.). -