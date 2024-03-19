Вторник, 19 Марта 2024 11:39

АрмИнфо.На Кавказе у нас есть несколько важных партнеров по НАТО. Кавказ важен для евроатлантической безопасности, и НАТО стремится к дальнейшему развитию партнерства с кавказскими государствами. Конечно. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью АзерТАдж.

При этом он признал, что Грузия находится в особом положении, поскольку Грузия подала заявку на членство в НАТО. "И с нашей стороны неоднократно было заявлено, что Грузия станет членом Альянса. Кавказ также находится не так далеко от Украины, где Россия ведет полномасштабную агрессивную войну, которая имеет значение для всей Европы. Это имеет значение для Кавказа. Если президент Путин победит в Украине, это будет вызовом не только для украинцев, но и будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО. Потому что это будет своего рода посланием президенту Путину: дескать, используя военную силу, он может получить желаемое. То есть он увидит, что вопиющее нарушение международного права, вторжение в другую страну оправдывает себя, что увеличит шансы на применение силы для любого желающего в будущем. Поэтому в наших интересах, в интересах союзников по НАТО, а также Азербайджана и многих других стран мира не допустить победы президента Путина", - сказал генсека Альянса, вновь поприветствовав гуманитарную поддержку, которую Азербайджан оказал Украине, в том числе и предоставление стране оборудование для разминирования территорий.

Столтенберг также коснулся армяно-азербайджанской нормализации и заверил, что для НАТО важно достижение прочного мира между Ереваном и Баку.

"Я одобряю послание президента Алиева, сделанное им во время ужина, пресс- конференции и встречи, где он очень четко заявил, что Азербайджан сейчас находится ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Остались лишь некоторые требующие решения вопросы. Но я очень надеюсь, что обе стороны - и Азербайджан, и Армения - воспользуются этой возможностью, чтобы найти и согласовать мирное соглашение, создать условия для прочного мира, поскольку мир и стабильность в этом регионе очень важны для его жителей. Это важно для создания условий для инвестиций в целях процветания. Ведь мы знаем, что мир и стабильность являются предпосылкой для любого экономического развития и роста. Мир и стабильность в этом регионе имеют значение для международного мира и безопасности. Поэтому в интересах союзников по НАТО иметь долгосрочный мир. И я твердо убежден, что необходимо сделать все возможное для обеспечения прочного мира и безопасности", - добавил он.

Генсек также указал на важность Азербайджана для НАТО из-за энергетической безопасности и "особенно с тех пор, как Россия начала реально использовать газ как инструмент, чтобы попытаться принудить союзников по НАТО после полномасштабного вторжения в Украину".

"Для союзников по НАТО в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа, а увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам по НАТО в Европе стать независимыми от России как поставщика газа. И это был очень быстрый процесс, который прошел довольно хорошо, учитывая очень сложные обстоятельства. Сейчас существует потребность в дальнейшем увеличении экспорта газа примерно с 12 миллиардов кубометров до 20, что составляет значительную часть потребления газа в Европе. Для некоторых союзников газ из Азербайджана очень важен. Прямой экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше повысит значение Азербайджана как поставщика энергии в Европу", - отметил генсек НАТО.

Он также проинформировал, что сейчас ведется работа по согласованию новых рамок партнерства между НАТО и Азербайджаном. "В рамках этой работы мы сосредоточимся на решении таких вопросов, как оперативная совместимость, то есть на том, как обеспечить взаимодействие с Вооруженными силами Азербайджана в соответствии со стандартами НАТО, чтобы они были полностью оперативно совместимы с силами НАТО. Мы также сосредоточимся на вопросах военного образования, что также повысит оперативную совместимость между нашими силами. Мы рассмотрим и другие области, в которых мы можем еще больше углубить наше сотрудничество. Все это приблизит силы Азербайджана и НАТО друг к другу, что, я думаю, будет взаимовыгодно как для Азербайджана, так и для союзников по НАТО", - сказал Столтенберг.