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АрмИнфо. Место бывшего депутата Национального Собрания РА Геворка Папояна, назначенного министром экономики РА, займет Давид Карапетян. Об этом 19 марта заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян, ссылаясь на решение Центральной избирательной комиссии РА.
По словам вице-спикера, Давид Карапетян является следующим кандидатом в пропорциональном списке правящей в Армении партии "Гражданский договор".
Сегодня же новоизбранный депутат НС принес клятву.
Напомним, что 5 марта указом президента РА Ваагна Хачатуряна, бывший председатель комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Геворк Папоян был назначен министром экономики РА
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|Совет глав МИД ЕС подтвердил свою поддержку Армении
|В Армении будет ограничена демонстрация фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру
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|Столтенберг: Если Путин победит в Украине, это будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО
|Место Геворка Папояна в парламенте Армении займет Давид Карапетян
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|Эдмон Марукян подверг резкой критике Шарля Мишеля за саркастический твитт по президентским выборам в России
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Столтенберг: Тесное сотрудничество азербайджанских вооруженных сил с ВС Турции укрепляет отношения Азербайджан-НАТО
|Генсек НАТО: У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта
|Правозащитники: Отказ Армении от жалоб на Азербайджан в международных судах нанесет непоправимый ущерб РА и армянскому народу
|Картодержатели Ардшинбанка смогут получить кэшбэк 10%
|Здания вузов в Ереване будут объединены в одну организацию и переданы в управление компании с международной репутацией - Пашинян
|Представители ЦИК Армении понаблюдали за первичными выборами президента США
|Современный индийский писатель Арджун Кришна Лал издал книгу о своих приключениях в Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Казахстана о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|Экс-глава Тавуша вернет государству более $1,5 млн.
|В Ереване проходит голосование на выборах президента России – явка беспрецедентно высокая
|Джо Байден: США привержены достижению прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД: Углубление армяно-индийских отношений - один из приоритетов внешней политики
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Захарова: Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом
|Алиев заверяет: Сегодня регион ближе к миру, чем когда-либо
|Три Грустные Истории о Мошенниках
|Паруйр Ованнисян: В вопросе упрощения визового режима Армении с ЕС - регресс
|Оппозиции запрещено знакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном - депутат
|Столтенберг: НАТО в 2023 году стремился поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном
|Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз
|Aзербайджанцы уничтожили армянский хачкар 13-го века в селе Цар Шаумяновского района оккупированного Арцаха
|Затулин: Укрепление армяно-есовских отношений потребует пересмотра членства Армении в ЕАЭС
|Основные принципы урегулирования армяно- азербайджанских отношений остались неизменными - МИД
|Оппозиционер: правительство Армении провалило свою программу, в том числе, по линии ОДКБ
|Фидан заверяет: Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в регион мира и стабильности
|Глава МИД РА: мы не ведем переговоров о сдаче Азербайджану сел Тавушской области
|МИД РА: по вопросу взаимного признания территориальной целостности взаимопонимание между Ереваном и Баку сегодня большее, чем месяц назад
|Арам Аветис посвятил свою 4 книгу 44-дневной Арцахской войне
|В Марселе состоялось торжественное открытие памятника Согомону Тейлеряну
|"Никол предатель": Акция АРФД перед зданием консульства Армении в Лос-Анджелесе
|Эксперт: Конфликт между Ираном и Азербайджаном предопределен - проблема лишь в сроках и составе задействованных сил
|"Гражданский договор" выдвинет кандидатуру Цовинар Варданян на должность главы комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС
|Шедевр Вардгеса Суренянца "Саломея" возвращается в Национальную картинную галерею
|Туркменистан и Австрия нацелены на расширение границ двустороннего сотрудничества
|Мурад Мерзуки о представлении "Цвет граната": "Я был верен визуальному мышлению Параджанова, но при этом сохранил свою личную большую свободу"
|Постпред Армении: ООН и Совбезу еще предстоит признать серьезность совершенных Азербайджаном нарушений в отношении армян и задуматься о неспособности их предотвратить
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генерал: Армянскую сторону принуждают к быстрой делимитации армяноазербайджанской границы
|Мирзоян приветствовал резолюцию, принятую накануне Европарламентом
|Земля в Цахкадзоре площадью 20 тыс.кв.м., принадлежащая Самвелу Майрапетяну, возвращена государству
|Британский премьер: Надеемся, Армения и Азербайджан в ноябре этого года подпишут мирный договор
|Читать больше
|Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
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