Вторник, 19 Марта 2024 11:37

АрмИнфо. Место бывшего депутата Национального Собрания РА Геворка Папояна, назначенного министром экономики РА, займет Давид Карапетян. Об этом 19 марта заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян, ссылаясь на решение Центральной избирательной комиссии РА.

По словам вице-спикера, Давид Карапетян является следующим кандидатом в пропорциональном списке правящей в Армении партии "Гражданский договор".

Сегодня же новоизбранный депутат НС принес клятву.

Напомним, что 5 марта указом президента РА Ваагна Хачатуряна, бывший председатель комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам

Геворк Папоян был назначен министром экономики РА