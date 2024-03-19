Вторник, 19 Марта 2024 11:27

АрмИнфо. Гражданская инициатива "Мы есть" внимательно следит за происходящими вокруг Арцаха обсуждениями и процессами, которые в последнее время достаточно активизировались.

"Созданы различные платформы на карабахскую тему, и мы приветствуем эту активизацию. При этом также считаем важным напомнить о рисках и вызовах, которые могут встать на пути реализации наших целей, главная из которых - вернуть Арцах арцахцам.

Мы обнародовали свои принципиальные подходы и позицию относительно нынешнего этапа карабахской проблемы, и все они неразрывно связаны с политической составляющей конфликта. Для нас неприемлемы любые действия, идущие в обход индивидуальных и коллективных прав граждан Арцаха и возможностей их реализации", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что любая программа, проект, мероприятие, направленные на решение социальных или иных нужд арцахцев, должны включать в себя в первую очередь важные ориентиры, связанные с возможностью безопасного и достойного возвращения граждан Арцаха на Родину. Наш приоритет - возможность возвращения в свои дома, и всевозможные краткосрочные и долгосрочные стратегические проекты должны исходить именно из этой цели.

Провокационный дискурс в общественном поле Армении, инициированный со стороны властей РА относительно решения исключительно различных бытовых и социальных проблем вынужденно перемещенных граждан Арцаха, обозначение тех или иных сумм финансовой помощи стоимостью 3, 5 или даже 20 миллионов, являются ничем иным, как отвлекающим от главной цели маневром. Наши главные права - политические, но сегодня со стороны властей Армении не ведется никакой работы по защите наших политических прав.

К процессу принятия решений по социальным вопросам не привлекаются представители соответствующих госструктур Арцаха. При неоднозначном отношении к разным лицам и личностям считаем важным в данной ситуации руководствоваться национальными интересами, где главный субъект - Республика Арцах и ее государственные институты. Считаем недопустимым использование промежуточных решений и проведение экспериментов. Вопросы, связанные с Арцахом, не начинаются и не завершаются лишь социальной составляющей. Сохранение в повестке только социального направления обесценивает другие важные темы, такие как Родина и наше будущее.

Мы привержены идее единства. Считаем важным в реализации всех проектов - от политических до социальных - консолидировать весь потенциал Армении, Арцаха и Диаспоры, чтобы добиться достойных результатов и реализовать наши главные приоритеты", - далее говорится в заявлении инициативы, поступившем в АрмИнфо.