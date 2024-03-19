Вторник, 19 Марта 2024 11:25

АрмИнфо.На Армению с юга надвигается мощный циклон, который приведет к обильному снегопаду на значительной части территории республики. С таким предупреждением выступил Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно прогнозам синоптиков, по причине проникновения циклона 19 марта и в ночь с 19 на 20 марта в областях Ширак, Лори, Арагацотн, Котайк, Гегаркуник, предгорьях Тавуша, в горных районах Вайоц Дзора и Сюника ожидается сильный снегопад, в отдельных районах с туманом и низкой горизонтальной видимостью. С 19 по 23 марта временами ожидается дождь, 19 марта осадки будут интенсивными.

В период с 19 по 23 марта в большинстве регионах страны временами ожидаются осадки и туман, в горных районах - в виде снега. В ночь с 19 на 20 марта будут наблюдаться интенсивные осадки. Ветер южный с порывами до 2-5 м/с, 21-22 марта местами ожидается усиление порывов ветра до 15-18 м/с. Днем 19 марта температура воздуха постепенно понизится на 6-9 градусов, а с 20 по 21 марта повысится на 5-7 градусов.

Понижение температуры воздуха будет наблюдаться и в Ереване, где 19 марта в течение всего дня будут наблюдаться осадки в виде дождя. Сегодня днем столбик термометра в столице понизится до 6-8 градусов тепла, вечером - до 5-7 градусов, в ночь с 19 на 20 марта - до 4-6 градусов выше нуля.