Вторник, 19 Марта 2024 11:24

АрмИнфо. 19 марта стартует очередное пленарное заседание седьмой сессии Национального Собрания РА восьмого созыва.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в повестку заседания включено 20 вопросов, в том числе и вопрос об избрании председателя комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Парламентариям предстоит обсудить и ратифицировать три соглашения, среди которых и вопрос о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на границах Армении. Из 20 вопросов повестки четыре будут обсуждены во втором и окончательном чтении.