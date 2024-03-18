Понедельник, 18 Марта 2024 20:29

АрмИнфо.Бывший посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян подверг резкой критике главу Европейского совета Шарля Мишеля за саркастический твитт по президентским выборам в России.

"Глава Европейского совета Шарль Мишель в саркастичной форме поздравил президента РФ Владимира Путина с началом президентских выборов, подчеркнув, что нет ни оппозиции, ни свободы, ни выборов. Я бы не ответил на это ироничное поздравление, если бы стандарты ЕС в равной степени применялись Шарлем Мишелем.

Тот же Шарль Мишель несколько дней назад поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием и выразил наилучшие пожелания в связи с новым мандатом.

Как ни странно, но поздравление, адресованное Алиеву, который унаследовал пост президента Азербайджана от своего отца в 2003 году, находится у власти 21 год и выигрывает пятый срок на посту президента с результатом 92,05%, не содержит ни сарказма, ни иронии. Он также не говорит, что в Азербайджане нет оппозиции, свободы, выбора. Ни слова о политзаключенных, массовых нарушениях прав человека, преследовании находящихся в Азербайджане и изгнании журналистов и блогеров.

Поскольку мы оба являемся членами Альянса либералов и демократов Европы (ALDE), мне стыдно за поведение этого человека и практику двойных стандартов, и этот человек представляет ЕС. Я рад тому, что срок полномочий этого лицемера истекает, и надеюсь, что в будущем увижу во главе ЕС более достойных деятелей", - написал Марукян в своем микроблоге в Твиттер (Х).