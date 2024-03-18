Понедельник, 18 Марта 2024 17:45

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян посетил Тавушскую область Армении. В Воскепаре он провел встречу с жителями Киранца, Воскепара, Баганиса и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается на странице партии <Гражданский договор> в Facebook.

При этом в правящей партии воздержались от подробностей встречи премьера с тавушцами.

На пресс-конференции 12 марта премьер-министр РА, комментируя требование Баку о немедленном <освобождении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана, заявил, что никогда ни на одном обсуждении не было и не может быть речи о сдаче какой-либо деревни в Тавушской области. <Когда в азербайджанской прессе озвучивались названия деревень, на территории Республики Армения никогда не было сел с такими названиями, причем не только в советское время, но и после него>, - добавил он.

Вместе с тем, премьер не исключил, что делимитация может начаться с Тавушской области. Касаясь возможности обмена территориями, Пашинян сказал, что это может деформировать или привести к дополнительным рискам>. В этом контексте, по его мнению, чтобы избежать проблем в дальнейшем, правильнее построить новые коммуникации, чтобы они проходили по де-юре территории РА (территории, на которые претендует Азербайджан, находятся в Тавушской области. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен - Ред.).

Пашинян тогда заявил, что планирует посетить Тавушскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Он заверил, что конкретные решения пока не приняты, заметив, что стороны должны прийти к решениям, согласно которым необходимо зафиксировать и признать границы Армении де-юре. <И уместить действия де-факто внутри границ де-юре>, - заявил он.