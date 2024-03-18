Понедельник, 18 Марта 2024 17:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Норка 1, 4, 5, 11, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 5-ой улицы и 2-ой улицы Норка, частные дома на 2-ом переулке С. Ханзадяна, частные дома на улице А. Арменакяна, частные дома территорий, прилегающих к улице Гюрджяна, пансионат “Электрон”, дошкольные учреждения NN53, 55 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 38, 38/1, 38/2, 40, 40а, 40/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 10, 16, 18, 20, 22 на улице Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19, 20-24 во 2-ом квартале Давташена, улицы Мецаренца, Батикяна, Восканяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Шаумяна 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилой дом 8/3 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца, жилые дома 1, 31, 31а, 33 на улице Туманяна, частные дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31, 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна, жилые дома 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 67, 76, 78 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 14-16А на улице Бабаяна, частные дома 43/10-180 на улице Гапанцяна, жилые дома 57, 65 на пр. Комитаса, жилые дома 1А, 23-25, 54-58А на улице Мамиконянца, жилые дома 6-6/1 на улице Н. Тиграняна, жилые дома 1, 5, 3-14/1, 8-10 на улице Г. Нерсисяна, жилые дома 24-244, 2/4-24/15, 21-21/3 на пр. Азатутяна, жилые дома 7-13/5 на улице Д. Анахта, жилые дома 10-14 на улице Адонца, жилые дома 2/1-2/2, 7 на улице Агароняна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, частный дом 7/3 на улице Бабаяна, частные дома 3-17/10 на 33-ей улице Арабкира, частные дома 5/1-9 на улице В. Давтяна;

в Армавирской области:

11:00-13:00 частично село Налбандяна;

в Араратской области:

10:00-11:00 село Суренаван; ООО “Манана Грейн” в селе Суренаван; Армаши лчер в селе Армаш; ООО “Арарат Кат”, ЧП “Хостегян Вачик”, “Седрак Саргсян”, абонент (не являющийся жильцом) собственник “Карен Хостегян” и воинская часть в селе Арарат;

10:00-16:00 частично села Сипаник, Гая, Овташат, субпотребители ‘Севан-Раздан-Джрар”;

10:30-15:00 частично село Ланджазат;

11:00-16:00 село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави в городе Ехегнадзор; частично Ереванское шоссе;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-11 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, 12, 34, 36 в 10-ом квартале, квартал “Сараландж”, насосная станция компании “Веолиа Джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-16։00 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Зовк и Джрвеж; частично села Балаовит, Вохчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улице 34, 35, 36, 37 в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10:20-12:00 улица Зоравара Андраника полностью, ОАО “Гавари ЧШШ”, завод “Юх, панри”, автотехобслуживание, ООО ‘Гавар транс”, завод минеральных вод “Севан” в городе Гавар;

11։30-12։00 села Ттуджур, Неркин Чамбарак; школа N4;

11։00-11։30 улица Тиграна Меца, оздоровительный центр Чамбарака в городе Чамбарак;

12:10-13:40 центральная площадь, частично улица Азатутяна, улица Налбандяна полностью, Центральная лечебница, медицинский колледж, гостиница, центральное отделение "Айпоста", школа № 1, отдел внутренних дел, Гаварский областной муниципалитет, спортивная школа, военный комиссариат, Гаварский отдел СНБ в городе Гавар;

13:50-15:20 жилые дома и жители-абоненты, расположенные в начале улицы Азатутяна, школа № 9, жители-абоненты территории под названием ''Кахари паэстнер’’, компания "Юнибанк" и прилегающие жители-абоненты; а также жители-абоненты территории под названием “Домикнер”, вспомогательная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), сельскохозяйственный колледж и жители-абоненты территории под названием "Совхози мутк’’ в городе Гавар;

15:30-17:00 абоненты-жильцы улицы Микаеляна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои Дзор”, магазин “Амен Инч Тан Амар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Азатутяна, газозаправочная станция “Гавар” на улице Азатутяна, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23, здание Прокуратуры, государственный университет Гавара, центральная больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

в Тавушской области:

12։00-15։00 частично улицы Овсепяна, Гая, Шаумяна в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Ехегнут и Дебед.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 46 во 2-ом квартале Давташена, общежития NN1, 3, 5 на улице С. Таронца, жилые дома /1, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице С. Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г. Нжде, частные дома на 2-ом переулке 1-ой улицы Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 24/33, 24/30, 56/6, 56/7 на улице Г. Овсепяна в Норк Мараше; частные дома, прилегающие к улице Давида Бека, ООО ‘Салко”, “Диджитей Эй Эм”, “Норашен гру”, “Партнер Груп”, ‘Биг Капитал”, “Мрав сар”, “Констракшн”, “Премиум Риэлти”, “Панорама”, “Клинсовфт”, “Тида 2023” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-17:00 улицы 1, 2, 46 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилые дома 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40А на улице Саряна, музыкальная школа им. Спендиаряна, ООО “Ламакс Груп”, торгово-промышленная палата, жилой дом 1 на улице Бюзанда; частные дома 52-80 на улице Фирдуса, 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 51/5, 59/13 на улице Гапанцяна, жилые дома 27, 27А на улице Грачья Кочара, жилые дома 70/1-88 на улице Григора Арцруни;

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Атарбекян, Хорунк; частично квартал ‘Чаренц” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:30-15:00 частично село Ланджазат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улицы Шаумяна, В. Геворгяна в городе Ехегнадзор; частично село Гетап;

в Котайкской области:

11։00 –13:00 улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха “Микаэль Варданян”, “Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 села Верин и Неркин Птгни; частично села Зовк, Джрвеж, Ариндж; частично 7-ой микрорайон города Абовян;

в Тавушской области:

10։00-12։00 село Товуз и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 частично город Берд; компания “АКБА банк”, полиция, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 села Верин Кармир Ахбюр, Норашен, Чоратан, Арцваберд, Мовсес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви;

в Сюникской области:

10:00-16:00 село Уйц.