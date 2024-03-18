Понедельник, 18 Марта 2024 16:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена, улицы Восканяна, Мецаренца, Вегнера, 14-ая улица Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 30, 32 на улице С. Таронца, жилые дома 34а, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке Багратуняца; жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на улице Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/33, 24/30, 56/6, 56/7 на улице Г. Овсепяна, ООО ‘Салко”, “Диджитей Эй Эм”, “Норашен Груп”, “Партнер Груп”, “Бик Капитал” “Мрав Сар”, “Контракшн”, “Премиум Риелти”, “Панорама”, “Клинсовт”, “Тида 2023” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 35, 37, 39, 52/1, 58, 58/1 и частные дома 1-16, 38, 11-44, 45-99 на улице Кери, жилые дома 1-3, 51, 58, 67/3 и частные дома 2-12А, 12-25/2, 22-51/1 на улице Думани, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 2-8, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 2-6 и частный дом 5А на улице Амбардзумяна, жилые дома 7, 9, 11, 30 и частные дома 1-7, 16-38А на улице Барбюса, жилой дом 14 и частные дома 1-19 на улице Сепуга, жилые дома 1-7, 16-38А на улице Нерсисяна, жилые дома 5, 11-17 на улице Киевяна, жилой дом 39 и частные дома 8-26 на улице Севастополян, жилые дома 1, 6, 7, 8, 8/2, 9/1, 10, 11, 12 на улице Акобяна, частные дома 3-47/3 на улице Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 36-40, 39Б, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2А, 4, 6, 8 и частные дома 1-19, 5-17 на улице А. Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, частные дома 1-18, 7-15 и жилой дом 1 на улице Бакунца; школа N130, школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома 119, 186, 194,194/3, 200, 204, 206, 208, 210, 214/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, С. Саргсяна, З. Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 10-46 на улице Таиров, частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-15:00 частично село Бардзрашен;

10:00-13:00 частично село Авшар;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арав-Аревмтян, Гладзорян, Сюник, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; территория, прилегающая к офису строительной компании, в городе Вайк; частично село Заритап;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-3, 5, 6, 11, 12, 25 в 4-ом квартале, жилые дома 1-4 в кв. “Арачин А”, маркет “Аракс”, компании “Самбарк”, ‘Чаренцаван Бармак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Зовк и Джрвеж;

11:00-16:30 квартал ‘Банаван” села Гарни;

15։00-17։00 частично квартал “Сараландж” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։30-12։00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата, “Джрмух” в Ацарате; улица Арцруни Ехбайрнер, улицы Бошнагян и Даштоян (квартал “Торсои”), ГГМ Гавара, частные дома на улице Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О. Абраамян в городе Гавар;

13։50-15։20 квартал “Арцвакар” полостью, частично улица Саядяна, ООО “Алик'' в городе Гавар;

15։30-17։00 село Норатус полностью; все абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ NN 1, 2, 3 и все прилегающие абоненты-жильцы, детский сад N2, газозаправочная станция “Норатусы ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция компании “Юком” в селе Норатус;

в Лорийской области:

11:00-14:00 частично улицы Агаяна, Аветисяна, Алавердяна в городе Ванадзор;

11:00-17:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркс”, “Мадан”, “Энгельс”, ‘Пирюзян” в городе Алаверди; село Джилиза;

12:30-13:30 кварталы “Ани”, “Ван”, 1-5, улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Джаукяна, Демирчяна в городе Ташир;

в Ширакской области:

10:00-16:00 квартал ‘Ани”, жилые дома 18, 20 на улице П. Севака, жилой дом 29 на улице А. Хачатряна, школа N11, ЧП “Аида Варданян”, ‘Тельман Геворгян”, “Генрик Саргсян”, “Гаяне Григорян”, ‘Гагик Рузанян” и прилегающие потребители города Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Норка 1, 4, 5, 11, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 5-ой улицы и 2-ой улицы Норка, частные дома на 2-ом переулке С. Ханзадяна, частные дома на улице А. Арменакяна, частные дома территорий, прилегающих к улице Гюрджяна, пансионат “Электрон”, дошкольные учреждения NN53, 55 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 38, 38/1, 38/2, 40, 40а, 40/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 10, 16, 18, 20, 22 на улице Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19, 20-24 во 2-ом квартале Давташена, улицы Мецаренца, Батикяна, Восканяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Шаумяна 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилой дом 8/3 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца, жилые дома 1, 31, 31а, 33 на улице Туманяна, частные дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31, 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна, жилые дома 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 67, 76, 78 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 14-16А на улице Бабаяна, частные дома 43/10-180 на улице Гапанцяна, жилые дома 57, 65 на пр. Комитаса, жилые дома 1А, 23-25, 54-58А на улице Мамиконянца, жилые дома 6-6/1 на улице Н. Тиграняна, жилые дома 1, 5, 3-14/1, 8-10 на улице Г. Нерсисяна, жилые дома 24-244, 2/4-24/15, 21-21/3 на пр. Азатутяна, жилые дома 7-13/5 на улице Д. Анахта, жилые дома 10-14 на улице Адонца, жилые дома 2/1-2/2, 7 на улице Агароняна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, частный дом 7/3 на улице Бабаяна, частные дома 3-17/10 на 33-ей улице Арабкира, частные дома 5/1-9 на улице В. Давтяна;

в Армавирской области:

11:00-13:00 частично село Налбандяна;

в Араратской области:

10:00-11:00 село Суренаван; ООО “Манана Грейн” в селе Суренаван; Армаши лчер в селе Армаш; ООО “Арарат Кат”, ЧП “Хостегян Вачик”, “Седрак Саргсян”, абонент (не являющийся жильцом) собственник “Карен Хостегян” и воинская часть в селе Арарат;

10:00-16:00 частично села Сипаник, Гая, Овташат, субпотребители ‘Севан-Раздан-Джрар”;

10:30-15:00 частично село Ланджазат;

11:00-16:00 село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави в городе Ехегнадзор; частично Ереванское шоссе;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-11 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, 12, 34, 36 в 10-ом квартале, квартал “Сараландж”, насосная станция компании “Веолиа Джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-16։00 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Зовк и Джрвеж; частично села Балаовит, Вохчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улице 34, 35, 36, 37 в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10:20-12:00 улица Зоравара Андраника полностью, ОАО “Гавари ЧШШ”, завод “Юх, панри”, автотехобслуживание, ООО ‘Гавар транс”, завод минеральных вод “Севан” в городе Гавар;

11։30-12։00 села Ттуджур, Неркин Чамбарак; школа N4;

11։00-11։30 улица Тиграна Меца, оздоровительный центр Чамбарака в городе Чамбарак;

12:10-13:40 центральная площадь, частично улица Азатутяна, улица Налбандяна полностью, Центральная лечебница, медицинский колледж, гостиница, центральное отделение "Айпоста", школа № 1, отдел внутренних дел, Гаварский областной муниципалитет, спортивная школа, военный комиссариат, Гаварский отдел СНБ в городе Гавар;

13:50-15:20 жилые дома и жители-абоненты, расположенные в начале улицы Азатутяна, школа № 9, жители-абоненты территории под названием ''Кахари паэстнер’’, компания "Юнибанк" и прилегающие жители-абоненты; а также жители-абоненты территории под названием “Домикнер”, вспомогательная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), сельскохозяйственный колледж и жители-абоненты территории под названием "Совхози мутк’’ в городе Гавар;

15:30-17:00 абоненты-жильцы улицы Микаеляна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои Дзор”, магазин “Амен Инч Тан Амар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Азатутяна, газозаправочная станция “Гавар” на улице Азатутяна, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23, здание Прокуратуры, государственный университет Гавара, центральная больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

в Тавушской области:

12։00-15։00 частично улицы Овсепяна, Гая, Шаумяна в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Ехегнут и Дебед.