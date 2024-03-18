Понедельник, 18 Марта 2024 15:22

АрмИнфо. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 марта в Баку приветствовал действия Азербайджана по налаживанию все более тесных связей с несколькими союзниками по НАТО, добавив, что АР играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в жизнеобеспечении европейского общества.

Он также отметил, что рад вернуться в Баку, теперь уже в качестве генсека НАТО, поскольку Азербайджан является давним партнером Североатлантического Альянса.

"Мы работаем вместе уже много лет. Мы очень ценим ваш вклад в нашу ключевую миссию в Косово. Но также чрезвычайно важны ваше президентство и ваш многолетний вклад в нашу миссию в Афганистане. Вы абсолютно правы, азербайджанский контингент был одним из последних, покинувших Афганистан, поскольку он отвечал за защиту аэропорта, что являлось ключевой задачей при эвакуации войск НАТО из Афганистана. Это показывает, что наше партнерство заключается не только в политическом диалоге, но и в практическом сотрудничестве. Мы приветствуем это", - сказал он.

Генсек НАТО также коснулся региональных процессов, и отметил, что мир на Южном Кавказе чрезвычайно важен для людей и стран региона, но он также важен для Черноморского региона и для Североатлантической безопасности.

"Поэтому мир и стабильность важны не только здесь, но и для безопасности в более широком контексте. У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта. Я ценю Ваши слова по этому поводу. Вы как никогда близки к заключению мирного соглашения. И я могу лишь призвать Вас воспользоваться этой возможностью для достижения прочного мирного соглашения с Арменией", - добавил Столтенберг.

Он также приветствовал "столь необходимую поддержку Азербайджана Украине. Кроме того, учитывая нынешнюю крайне сложную ситуацию в Украине, страна очень нуждается в гуманитарной помощи".

В свою очередь президент Азербайджана отметил, реформы в Вооруженных силах страны привели к хорошим результатам. Алее он похвастался агрессией против Арцаха и Армении и далее с цинизмом заявил, что это хороший пример того, как можно разрешить затянувшиеся конфликты.

"А сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Во время моего последнего визита в Брюссель, на пресс-конференции, я поднял этот вопрос и сказал, что Азербайджан сделал такое предложение, и мы ожидаем, что Армения ответит на него. Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения. Недавняя встреча министров глав МИД, а также встреча заместителей премьер-министров по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше. Я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это будет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир", - резюмировал Алиев.