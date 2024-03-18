Понедельник, 18 Марта 2024 15:22

АрмИнфо.Заявления высшего руководства Армении о возможности отзыва жалоб Армении против Азербайджана в международных судах и других структурах вызывают серьезную обеспокоенность. Подобные шаги нанесут непоправимый ущерб Республике Армения и армянскому народу.

Об этом говорится в совместном заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна, экс-омбудсмена Армении Армана Татояна, экс-омбудсмена Арцаха Артака Бегларяна, руководителя общественной организации "Центр международного и сравнительного правоведения" Сирануш Саакян и основателя и руководителя адвокатского бюро "Ара Казарян", международного эксперта Ара Казаряна. "Эти заявления, сделанные на самом высшем уровне армянской власти абсолютно неприемлемы. Жалобы на Азербайджан имеют стратегическую цель - обеспечить международную ответственность за нарушения прав армян Армении и Арцаха, и армянского народа в целом. Они являются незаменимыми инструментами защиты наших коллективных и индивидуальных прав и международного правосудия.

Без международного правосудия невозможно достичь стабильного и прочного мира, а также предотвратить новые агрессии Азербайджана непосредственно против Республики Армения и ее народа в форме оккупации суверенных территорий Армении и других преступлений", - говорится в заявлении.

При этом правозащитники подчеркнули, что эти процессы в международных судах также являются необходимыми шагами для расследования преступлений против народа Арцаха и защиты коллективных прав.

"Они имеют первостепенное значение с точки зрения коллективного возвращения арцахцев, защиты духовного и культурного наследия, государственной и частной собственности в Арцахе, а также обеспечения безопасной и достойной жизни там после возвращения путем гарантирования механизмов международной защиты.

Кроме того, представленными жалобами и исками Республика Армения взяла на себя обязательство защищать права жертв азербайджанских преступлений, в том числе имущественные и другие права вынужденно переселенных арцахских армян, в международных судах.

В результате люди воздержались от подачи индивидуальных жалоб в международные суды, а в случае отказа Армении от международных средств правовой защиты и перевода их на политический уровень нет никакой гарантии, что Азербайджан выполнит эти требования.

Следовательно, отказ Армении от предъявленных исков, неизбежно приведет к невозможности реализации этих важных международных инструментов защиты прав жертв, исходя из формальных требований этих инструментов", - далее говорится в заявлении.

Правозащитник также обращают внимание, что помимо межгосударственных жалоб, в международные суды было направлено большое число индивидуальных жалоб, а в случае отказ от межгосударственных исков, судьба индивидуальных жалоб будет неопределенной.

Правозащитник уверены, что жалобы и требования в международных судах незаменимы для армянской дипломатии.

"Отказ от международных требований нанесет непоправимый ущерб РА на международной арене, подорвав основы дипломатического сопротивления.

Власти Азербайджана уже много лет проводят политику глубокого расизма и ненависти в отношении армян, начиная от Армении и Арцаха и кончая диаспорой. Азербайджан не только никогда не пытался защитить ни одного армянина или хотя бы предотвратить нарушение каких-либо прав армян, но и на государственном уровне, часто под видом "мира", поощрял и поощряет любой вред армянам: убийства, пытки, похищения, произвольное заключение и плен, душевные страдания и т. д.

Более того, геноцидальная политика нынешнего правительства

Азербайджана всегда усугубляла вражду после каждого преступления и создавала почву для новых преступлений. Таким образом, возникли растущие угрозы коллективному существованию Республики Армения и армянского народа в целом.

К этому добавляется тот факт, что правительство Армении всегда в одностороннем порядке удовлетворяет требования Азербайджана, в тщетной надежде, что Азербайджан остановится, но этого не происходит и не произойдет", - выразили убеждение инициаторы совместного заявления.

Вместе с тем правозащитники обращают внимание на то, что правительство Азербайджана никогда не имело реальных намерений мира и их международные претензии к Армении были всего лишь искусственным, чисто зеркальным шагом, направленным на введение в заблуждение внешнего мира, прикрытие и прикрытие собственных преступлений.

"Отказ правительства Армении от исков, поданных против Азербайджана в международные суды, узаконит политику азербайджанской ненависти и тяжкие преступления против армянского народа, породит новые нарушения и преступления наших прав.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы настоятельно просим власти Армении воздержаться от заявлений и действий по отзыву межгосударственных жалоб, предъявленных против Азербайджана в международных судах. Более того, мы требуем предъявить новые иски в международный суд со всеми возможными конвенциями, в том числе путем обращения в Международный уголовный суд с просьбой применить уголовное наказание за преступление насильственного переселения народа Арцаха", - подытожили правозащитники.