Понедельник, 18 Марта 2024 15:17

АрмИнфо.Ардшинбанк проводит акцию «Совершайте безналичные покупки, получайте кэшбэк 10% на карту Ардшинбанка». Акция пройдет с 25 по 31 марта и в ней могут участвовать держатели всех видов карт Ардшинбанка за исключением карт Meghu и ArCa Sas.

По правилам акции, картодержатели Ардшинбанка, кто с 25 по 31 марта включительно совершит безналичные покупки в магазинах DANZ, Carpisa, Geox, Ecco, Clarks, Scarpe multibrand, Original Marines, Springfield, Women'secret через POS-терминалы Ардшинбанка, получат кэшбэк 10%. Кэшбэк будет зачислен на карточный счет покупателя, с которого была совершена покупка, до 30 апреля. Предложение действительно на весь ассортимент товаров.

Кэшбэк предоставляется только на период акции и только клиентам, совершающим безналичные покупки через POS-терминалы Ардшинбанка. В акции принимают участие все виды карт Ардшинбанка

Напомним, что карты Ардшинбанка можно приобрести во всех точках обслуживания Ардшинбанка по всей стране.Физические лица могут приобрести также цифровую карту Visa Gold непосредственно через приложение мобильного банкинга Ардшинбанка.