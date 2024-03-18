Понедельник, 18 Марта 2024 15:15

АрмИнфо.городе Ереване не должно быть ни одного вуза, и не должно быть ни одного вуза за пределами Академического городка. Об этом, согласно пресс-службе премьера, заявил глава кабмина Никол Пашинян на заседании Совета по экономической политике при премьер-министре Республики Армения.

По его словам, все вузы республики, будь то армянские или зарубежные, частные или государственные, должны работать только в Академическом городке. <Если мы попытаемся сертифицировать и лицензировать наши вузы по существующим сегодня законам, ни один университет этой лицензии не получит. То есть в нашей стране есть законодательство, согласно которому вузы должны соответствовать тому или иному стандарту>, - считает премьер.

По его мнению, все вузы, действующие сегодня в Республике Армения, не соответствуют этим лицензионным условиям. И именно отсюда собственно и возникла идея Академического городка. <Мы задались вопросом: как нам сделать так, чтобы наши вузы соответствовали хотя бы нашему законодательству, которое не является высшим стандартом? И мы увидели, что это невозможно, мы не можем переделать эти здания и т.д., потому что в современном мире очевидно, что физическая инфраструктура должна соответствовать содержательной инфраструктуре, потому что одно без другого создает разрыв. И именно поэтому мы сказали, что нам нужно начать этот процесс с нуля, и именно отсюда возникла идея> - , указал он, заметив, что именно <из-за этих вузов попадаем в международные скандалы.

<Речь идет о международной репутации Армении, но в международной прессе были как минимум десятки публикаций о том, что, например, в Армении есть вузы, которые продают фейковые медицинские дипломы, фейковые дипломы различных специальностей и т.д. И когда мы пытаемся закрыть эти вузы, мотивируя это тем, что они не соответствуют условиям лицензирования, они приводят вполне законный аргумент: мол, извините, пойдем посмотрим на государственные вузы, очень хорошо, вы устанавливаете этот стандарт, нет проблем, но устанавливайте этот стандарт для всех вузов: и для частных, и для государственных, и для иностранных. И вот здесь-то мы и видим, что если мы будем очень принципиальными, то все вузы надо закрывать, исходя из логики, что они не соответствуют лицензионным условиям> - сказал Пашинян.

Что будет со старыми зданиями вузов, когда все вузы будут переведены в Академгородок?, задается вопросом премьер. <Раньше в Армении была практика, когда во время создания новой инфраструктуры здания старой инфраструктуры отчуждались, но мы поняли, что это плохая идея. И мы сейчас обсуждаем следующую идею: все эти здания города Еревана должны быть объединены в одну организацию и в качестве территорий переданы в управление компании с международной репутацией. И все генерируемые оттуда деньги пойдут на финансирование Академического городка и вузовской системы. Нужно обсудить: они будут поступать в качестве доходов госбюджета или напрямую на счета фонда Академического городка. Это то, о чем мы думаем сегодня>, - заявил Никол Пашинян.

Отметим, что согласно концепции программы <Академический городок>, проект будет задействован в 20230 году. Ранее глава МОНКС Жанна Андреасян сообщила, что для физического размещения Академгородка запланированы два места: территория, прилегающая к 17-му кварталу города Еревана, преобладающая часть которой является государственной или коммунальной собственностью, и территория киностудии <Айфильм> им. имени Амо Бекназаряна, общая площадь которого составляет около 700 гектаров. При этом основной площадкой будет территория, прилегающая к 17-му кварталу, а территорию киностудии <Айфильм> будет использована, если в этом будет необходимость в соответствии с генеральным планом. По словам министра, на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений. <На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский. Академгородок примыкает к одной магистрали, он будет связан с Ереваном и железной дорогой, часть которой уже проходит через основной участок>, - сказала министр.