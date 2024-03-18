Понедельник, 18 Марта 2024 15:08

АрмИнфо. Этот визит - прекрасная возможность обсудить вопросы двусторонней повестки, рассмотреть вопросы региональной и международной повестки, очертить вектор нашего дальнейшего взаимодействия. Об этом 18 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армянский министр также напомнил, что в сентябре текущего года исполняется 25 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Арменией и Казахстаном, и эта дата - позволит подытожить пройденный путь и открыть новую страницу в отношениях между двумя странами.

Он также указал на содержательную повестку двустороннего сотрудничества, активизацию экономического взаимодействия и на готовность сторон и далее развивать взаимодействие.

"Армения заинтересована в развитии своих двусторонних отношений со всеми странами мира, начиная с американского континента до Дальнего Востока и Восточной Азии. И естественно, отношения с Казахстаном играют важную роль в нашем этом восприятии. И рад видеть обоюдную заинтересованность в этом и с казахстанской стороны", - отметил армянский министр.

Вместе с тем он констатировал, что говоря о развитии экономического сотрудничества нельзя обойти стороной вопросы коммуникаций и логистики. "Для обеих стран в этом контексте раскрытие новых возможностей играет ключевую роль. И я рассказал о нашем видении этих новых коммуникаций, в частности о проекте "Перекресток мира", который может быть задействован при уважении суверенитета государств и равноправии", - сказал он.

Мирзоян также сообщил, что проинформировал коллегу из Казахстана о последних процессах на Южном Кавказе, о переговорах по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, вновь подчеркнув приверженность Еревана мирной повестке и скорейшему подписанию мирного договора с Баку, при признании территориальной целостности друг друга. Он еще раз указал на важность реализации этих договоренностей на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. "Суверенитет и территориальная целостность - это те ключевые принципы, на основании которых мы видим построение мира гармони на Южном Кавказе, и в более широком регионе", - резюмировал Мирзоян.