Понедельник, 18 Марта 2024 14:59

АрмИнфо.Армения играет важную роль для Казахстана как на пространстве СНГ, так и на Южном Кавказе. Об этом 18 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.

При этом он подчеркнул, что две страны из года в год развивают двусторонние отношения как в политической, так и экономической, культурной, образовательной и иных отраслях. Глава МИД Казахстана назвал важным тот факт, что отношения между Ереваном и Астаной носят дружественный характер.

"Мы на взаимной основе оказываем друг другу поддержку, которая опирается на взаимоуважении и доверии. Наше дальнейшее конструктивное сотрудничество однозначно будет успешным. Мы провели конструктивный и эффективный диалог с моим армянским коллегой. Рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки, очертили основные направления нашего дальнейшего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки и договорились продолжить наш диалог в долгосрочной перспективе", - добавил Нуртлеу.

Вместе с тем, он отметил, что позиция Ереван и Астаны по ряду международных вопросов и вызовов близка, а в некоторых случая и вовсе схожа. По словам главы МИД Казахстана, именно поэтому, с их стороны акцент был сделан на важности обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого развитии Центральной Азии и Южного Кавказа.

"Развитие многосторонних связей между Арменией и Казахстаном однозначно соответствуем интересам наших стран и народов. Для этого есть серьезный потенциал. И мы сделали еще один шаг в направлении развития наших отношений, подписав план двустороннего сотрудничества между нашими внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 года", - сказал он.

По его словам, в продолжение обсуждений по дальнейшему развитию армяно- казахстанских торговых и экономических отношений, сторонами обсуждается возможность создания Предпринимательского совета Армения-Казахстан. В этом ключе глава МИД Казахстана указал на огромный потенциал, существующий в торгово- экономической и инвестиционной сферах между двумя странами.

При этом он выразил надежду, что торгово-экономические отношения между двумя странами продолжат и далее расширяться. В этом ключе казахстанский министр отметил, что в последний период товарооборот между Арменией и Казахстаном вырос на 23%, составив 53 млн долларов. Глава МИД Казахстана выразил уверенность, что эта цифра не соответствует имеющемуся потенциалу, и именно поэтому Ереван и Астана должны и далее работать в этом направлении, и у Казахстана для этого есть политическая воля. Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан может увеличить экспорт товаров в направлении Армении по 70 позициям несырьевой торговой отрасли и указал на возможности использования инструментариев казахстанского экспорта.

"Хотел бы также коснуться темы Малого и среднего бизнеса. В Армении зарегистрировано более 100 предприятий с казахстанским капиталом, а в нашей стране зарегистрировано 435 предприятий с армянским капиталом, еще 76 - совместных армяно- казахстанских. Для свободных контактов между этими предпринимателями и гражданами мы открываем новые авиарейсы между Ереваном и Астаной", - подытожил глава МИД Казахстана.

По данным Стакомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном за 2023 год подскочил в 2,4 раза, составив $100.5 млн. В частности, существенный рост по экспорту в 3,8 раз сопровождался ростом импорта на 23,6%, объем которых составил соответственно $71.3 млн и $29.2 млн. В качестве сравнения отметим, что в 2022 году в направлении Казахстана также фиксировался рост, но тогда высокими темпами отличался импорт - в 3 раза при росте экспорта на 67,4%, что в 2,2 раза нарастило внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстатном.