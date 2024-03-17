Воскресенье, 17 Марта 2024 14:46

АрмИнфо. В Ереване проходит голосование на очередных выборах президента России – явка беспрецедентна высокая. Желающие проголосовать выстроились в километровую очередь. Пришедшие в целом масса молодого возраста и, по чисто внешним оценкам, либерального характера, покинувшая страну после объявленной Россией спецоперации на Украине, а в дальнейшем - и мобилизации.

Кто-то пришел на голосование в куртке с надписью “Make love not war!”, кто-то с протестными плакатами. Напротив посольства РФ в РА, где расположен избирательный участок, на заборе вновь образовалась стихийная стена в память оппозиционеру Алексею Навальному, умершему в тюрьме в середине февраля.

Советник-посланник посольства России в Армении Максим Селезнев в беседе с АрмИнфо сообщил, что голосование проходит в штатном режиме. “Явка на выборах большая. На 10:00 утра уже свыше 450 человек проголосовали. Мы ожидаем очень большую явку. Наблюдается большая очередь из граждан Российской Федерации, готовых проголосовать. К сожалению, из-за мер безопасности мы не можем всех единовременно пропустить на избирательный участок, действующий в нашем посольстве. Но, мы надеемся, что до 20:00 все желающие, смогут проголосовать”, - сказал Селезнев.

На уточнение, были ли какие-то провокации в ходе выборов, принимая во внимание тот факт, что на территории РФ было зафиксирован ряд разного рода инцидентов, в том числе и поджег избирательных урн, дипломат отметил, что боится сглазить, но пока подобных попыток не было. “Граждане как могут выражают свою позицию, но вот провокаций не было”, - отметил он.

Добавим, что сегодня же у памятника Мясникяну перед мэрией Еревана также планируется акция протеста несогласных с сегодняшней политикой президента РФ Владимира Путина. Как стало известно, столичная мэрия запретила какие-то акции перед зданием посольства, поэтому граждане РФ решили провести акцию чуть ниже, у памятника Мясникяну. На место стянуто большое число правоохранителей, которые следят за порядком на территории, прилегающей к зданию посольства.

Стоящие в очереди на голосование, периодически пускают волну, выкрикивают разного рода речёвки, параллельно группа людей проводит экзитпол голосования.

Отметим, что восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года. Президент страны избирается на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

Первые результаты голосования будут оглашены ЦИК после закрытия избирательных участков в Калининграде - 17 марта в 21:00 по московскому времени. Предварительные итоги выборов станут известны в первой половине дня 18 марта. Если ни один из претендентов не наберёт более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, состоится через 21 день.

По прогнозам, нынешний российский президент Владимир Путин сохранит пост: согласно социологическим опросам, он имеет широкую поддержку населения. Агитационная кампания началась 17 февраля и завершилась 15 марта. Кандидаты, занимавшие открытую антивоенную позицию, — Екатерина Дунцова и Борис Надеждин — к ним не допущены. Помимо Путина в бюллетене оказались Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

Несистемная российская оппозиция объявила о проведении в последний день выборов акции “Протестный полдень”.