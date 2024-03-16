Суббота, 16 Марта 2024 13:00

АрмИнфо. Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

<Подобное решение не относится к исконным национальным интересам страны>, - подчеркнула она.

При этом Захарова отметила, что каждая страна вольна выбрать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, в зависимости от конкретных причин и факторов. "Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны, и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности", - сказала представитель МИД РФ.

Она заметила также, что ей неизвестно, почему политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.

<Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлёбка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было", - рассказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что решать остаться в ОДКБ или выйти будет сама Армения, однако "не нужно прятаться за ОДКБ в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен".

Напомним, что 12 марта на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что в настоящее время отношения между Ереваном и ОДКБ находятся в замороженном состоянии.

Он добавил, что Ереван не создавал проблем для ОДКБ ни по одному вопросу. Все проблемы появились тогда, когда указанный вопрос был поднят армянской стороной, на который до сих пор нет ответа. Причем, продолжил премьер, вопрос не появился просто так. "Ранее как от Организации, так и от Российской Федерации были получены четкие заверения, не вызывающие сомнений и кривотолков, о том, что суверенная территория Армении является для РФ и ОДКБ "красной линий",

- сказал глава армянского правительства.

Он напомнил, что в период майских событий 2021 года ни в уставе ОДКБ, ни в других ее документах не было зафиксировано соответствующих шагов. Но даже тогда Ереван не создавал каких-либо проблем для Организации. Но после событий ноября 2021 года и сентября 2022 года армянская сторона начала несколько сомневаться в эффективности ОДКБ. Когда же был получен сигнал о намерениях ОДКБ направить миротворцев на границы Армении, у армянской стороны сразу возник вопрос о том, что миротворцы являются нейтральной стороной, в то время, как ОДКБ является и армянской Организацией. "Но если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", продемонстрируйте это, как продемонстрируйте и то, где находится суверенная территория Армении. Но никакого ответа получено не было", - отметил премьер-министр РА, добавив, что и сегодня этот вопрос находится на столе переговоров.