Пятница, 15 Марта 2024 16:51

АрмИнфо. Фундаментальные принципы, составляющие основу армяно-азербайджанского мирного договора, выдвинуты Азербайджаном и между сторонами ведутся переговоры по тексту мирного договора. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом.

Как сообщает пресс-служба Алиева, он также проинформировал, что достижение консенсуса в Восточноевропейской группе по проведению COP29 в Азербайджане само по себе является неотъемлемой частью мирной повестки. По его словам, Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро СОР от Восточноевропейской группы, а Армения - кандидатуру Азербайджана на проведение СОР29.

Алиев также похвастался агрессией в отношении Арцаха и проведенной там этнической чисткой, добавив, что в результате этого сегодня регион ближе к миру, чем когда-либо.