Пятница, 15 Марта 2024 16:24

АрмИнфо.Терпение кончилось

“Две недели назад мне позвонила молодая женщина. Это был классический сценарий: она представилась сотрудницей банка, сказала встревоженным голосом, что кто-то пытается украсть деньги с моей карты. Она сказала, что мне срочно нужно перевести все деньги на указанный ею счет, чтобы они оставались в безопасности, пока банк не заблокирует мою карту. Я спросил, с какой из моих карт пытаются украсть деньги, и получила ответ - IDBank. Я спросил, с какой карты IDBank, так как у меня их несколько. Она промолчала. Я повторил свой вопрос, но она нагрубила, сказав, что просто пытается мне помочь, а я задаю лишние вопросы. В любом случае, я сказал ей, что все мои карты у меня с собой и я никогда не оставлял их без контроля. Она снова стала грубить, повторяя, что хочет уберечь меня от мошенничества. Я еще раз сказал, что все мои карты при мне и я не получал никаких сообщений о попытке снять деньги. Она не выдержала и бросила трубку.

Очень жаль, пообщались бы...”

Сотрудник “Idram-Банка”

“Я была с подругой, когда она получила сообщение через Messenger. Человек представился сотрудником Idram, но писал с личного аккаунта. Это уже было странно. Он начал задавать вопросы о последних переводах с кошелька моей подруги, как бы проверяя, совершалa ли онa эти операции или, возможно, произошло какое-то мошенничество. В какой-то момент я взяла телефон подруги и начала отвечать на ее сообщения. Точнее, я сама начала задавать вопросы, потому что работаю в финансовом учреждении, и случай был очень похож на мошенничество. После нескольких вопросов “сотрудница Idram” растерялась и написала в ответ: “Это меры, принятые нашим банком для обеспечения безопасности ваших счетов”. В ответ я написала, что Idram не является банком, после чего нас просто заблокировали. Конечно, мы были огорчены..."

Ночной кошмар

“Я проснулся посреди ночи от того, что кто-то звонил мне на Viber с неизвестного номера с изображением мужчины. Он говорил очень быстро и беспокойно, сказал, что произошел какой-то неприятный инцидент, он должен был перевести 42.000 драмов на покупку лекарств, а перевел их на мой кошелек Idram по ошибке. Сначала я растерялся, потом открыл приложение, чтобы проверить квитанции, но поступления суммы там не оказалось. Я сказал, что такого перевода на мой кошелек не было. Он был очень взволнован и рассказал свою историю с самого начала, на этот раз он добавил еще несколько деталей, старался говорить более убедительно. Если возможно, он попросил меня перевести ему эти 42.000 драмов, а потом уже деньги, которые он перевел, поступят на мой кошелек Idram. Разумеется, я отказался, затем спросил, откуда он узнал мой номер телефона. Он сказал, что якобы взял его из квитанции о переводе. Я открыл квитанцию одного из последних переводов и увидел, что номер телефона в квитанции не указывается, даже если выполнять перевод с указанием номера телефона. Я повесил трубку и отключил интернет на своем телефоне, а то совсем не охота видеть мошенников во сне...”