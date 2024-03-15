Пятница, 15 Марта 2024 16:05

АрмИнфо. Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что укрепление армяно-есовских отношений потребует пересмотра членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Так, комментируя резолюцию Европарламента о необходимости укрепления связей между ЕС и Арменией, Затулин, в частности, сказал: "Это потребует пересмотра членства Армении в Евразийском экономическом союзе и заключённых в рамках этого союза соглашений с участием Армении. То, что депутаты Европарламента, которые пару недель назад приняли резолюцию, в которой призывают к победе Украины ради того, чтобы деимпериализировать, деколонизировать и рефедерализировать Россию, то есть развалить Россию как государство, принимают решение пригласить Армению или подталкивают её к этому.

Очевидно, они рассматривают Россию как врага. Приглашение Армении связано не с ценностью самой Армении для Европейского союза, а с желанием воспользоваться ситуацией, поведением правительства Пашиняна для того, чтобы зацементировать переориентацию Армении с России на Запад. По этому пути идёт правительство Пашиняна, и это подыгрыш со стороны Европарламента",- заявил он.

Затулин добавил, что в этой ситуации ЕС использует русофобское поведение властей Армении.

"Совсем недавно в очередной раз министр иностранных дел Армении рассуждал о европейских устремлениях Армении. В данном случае речь идёт об игре в поддавки со стороны Армении и европейского парламента. Они афишируют свои намерения на фоне отказа от союзнических обязательств Армении и других стран на постсоветском пространстве, прежде всего, России. Всё это акт, который заквашен на почве русофобии, пытается в данном случае извлечь выгоду из поведения властей Армении, которые предают российско-армянские отношения", - сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Отметим, что 13 марта Европарламент принял резолюцию с призывом поддержать стремление Еревана подать заявку на статус кандидата в члены ЕС. Руководство Армении приветствовало резолюцию Европарламента. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что она должна стать предметом общественных обсуждений, отметив, что у правительства есть "политическая воля" продолжать сотрудничество с Евросоюзом.