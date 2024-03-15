Пятница, 15 Марта 2024 16:04

АрмИнфо.Основные принципы урегулирования армяно- азербайджанских отношений остались неизменными. Об этом 15 марта в ходе слушаний в комиссии Национального Собрания РА по внешним связям, на которой обсуждается выполнение программы правительства РА, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, одним из главных принципов является взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой бывшие советские республики признают существовавшие в советский период административные границы в качестве государственных границ. Второй, не менее важный принцип - разблокирование транспортных коммуникаций региона, который должен быть претворен в жизнь на основе суверенитета и равенства сторон. Армянская сторона, продолжил министр, не только готова, но и заинтересована в данном проекте. Более того, Ереван выступил с инициативой "Перекресток мира", участие в которой всех стран региона, будет выгодно для них как с экономической точки зрения, так и фактором, способствующим установлению в регионе мира и безопасности. Данный проект доносится до международных партнеров, большинство из которых приветствует инициативу, однако Баку никак на нее никак не отреагировал.

При этом, как отметил Мирзоян, до международных партнеров доводится мысль о том, что право Еревана на контроль за всеми коммуникациями, проходящими по территории страны, не должно ограничиваться. Министр подчеркнул, что в настоящее время весь мир находится на этапе

формирования новых логистических маршрутов, и необходимо приложить большие усилия, чтобы не оказаться вне крупных программ.

Мирзоян напомнил о состоявшихся встречах комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и демаркации границ. Также продолжались переговоры между главами Армении и Азербайджана, руководителями внешнеполитических ведомств двух государств, в ходе которых обсуждались положения проекта мирного договора.

Министр отметил также о работе, направленной на возвращение из Азербайджана армянских военнопленных и заложников, общее число которых, по данным армянской стороны, составляет 23 человека.