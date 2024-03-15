Пятница, 15 Марта 2024 16:01

АрмИнфо. Правительство Армении провалило свою же пятилетнюю программу, которая была утверждена Национальным Собранием РА. Об этом 15 марта в комиссии Национального Собрания РА по внешним связям, на которой обсуждается выполнение программы правительства РА, заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Армен Рустамян.

В качестве примера он привел положения программы кабмина, касающегося отношений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В правительственном документе, продолжил Рустамян, говорится, что "ОДКБ является важнейшим компонентом обеспечения безопасности Армении, и правительство РА продолжит работу по активному вовлечению в ее работы". Между тем, продолжил депутат, в отчете МИД РА о выполняемости программы отмечается, что Ереван свел к минимуму отношения с ОДКБ, фактически заморозив свое участие в ее уставных структурах. "Возникает вопрос: выполнена ли программа правительства. Какое вы имеете на это право, если документ носит характер закона и утвержден парламентом страны" - обратился оппозиционер к главе МИД РА Арарату Мирзояну.

В ответ глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что сегодня речь идет о выполняемости в 2023 году программы правительства на 2021-2026 г.г. В 2021 году ситуация несколько отличалась от той, которая была в 2023 году. За истекший период времени произошли события, которые не могли не повлиять на действия официальных лиц. "Произошло нападение на Республику Армения, неприкосновенность границ государства была нарушена, а та организация, которая призвана обеспечить безопасность государства, не только не зафиксировала это нападение в качестве факта, но и не предприняла соответствующих дипломатических, а тем более, военных действий", - заявил министр, обратившись, в свою очередь, с вопросом к Рустамяну, чью сторону поддерживает он.

По этому поводу депутат заявил, что он выступает на стороне Национального Собрания, которое приняло программу, и которую обязано выполнять правительство страны. "Для изменения программы кабмин мог бы представить новый документ, который соответствовал бы требованиям времени, тем более, у правительства в парламенте правящее большинство. Я на стороне лиц с государственным мышлением, и возражаю против своевольных действий правительства, которые вступают в противоречие с Конституцией РА", - сказал Рустамян, потребовав отставки кабмина.

На данную реплику глава МИД отметил, что в отношениях с ОДКБ предпринимались огромные усилия, чтобы Организация выступила с соответствующими формулировками, касающимися Армении. "Вы всеми возможными средствами пытаетесь свести имеющиеся проблемы к отставке правительства, однако единственным путем для смены власти являются парламентские выборы", - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Напомним, что 12 марта на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян, говоря о заморозке отношений с ОДКБ, призвал не путать позицию Еревана по отношению к ОДКБ с правовыми процессами. Он не исключил возможность полного выхода республики из Организации. В настоящее время, продолжили глава армянского кабмина, Ереван не принимает участия в заседаниях ОДКБ и его уставных органах. Пашинян добавил, что Армения не создавала проблем для ОДКБ ни по одному вопросу. "Если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", пусть она это продемонстрирует, в том числе, и по вопросу о том, где находится суверенная территория Армении. Но никакого ответа на наши вопросы получено не было", - отметил премьер-министр РА.