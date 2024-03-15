Пятница, 15 Марта 2024 16:00

АрмИнфо. Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в регион мира и стабильности. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии в Баку.

По его словам, обеспечение мира в регионе выгодно всем странам. "Есть прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в регион мира и стабильности. Обеспечение мира в регионе выгодно всем странам. После ноября 2020 года (агрессии в отношении Арцаха и оккупации его территорий - ред.) для этого появилась историческая возможность. Мы ожидаем, что другие страны региона займут конструктивный и взаимовыгодный подход и поддержат региональные и глобальные проекты сообщения, такие как Зангезурский маршрут", - сказал Фидан, добавив, что достижение прочного мира на Южном Кавказе важно для глобальной безопасности и связи.

Фидан отметил, что они также обсудили текущие процессы мира и нормализации в регионе со своими коллегами, и что его коллега Байрамов проинформировал их о последних событиях в переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Заявив, что они подчеркнули необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ, Фидан заявил, что они "подтвердили свою полную поддержку политики правительства Грузии по мирному разрешению конфликтов в Абхазии и Южной Осетии".

Вместе с тем, турецкий министр также проинформировал, что на встрече было подчеркнуто, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс должна быть введена в эксплуатацию на полную мощность как можно скорее, и сказал: "Мы затронули стратегическую важность Черного моря для всего региона, особенно в таких областях, как безопасность, экономика, энергетика и транспорт. Конкретными проектами мы подтвердили наше желание работать вместе для укрепления нашего сотрудничества в нашем регионе и за его пределами".

Отметим, что в Баку сегодня прошла 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии. По итогам встречи была достигнута договоренность, провести следующее заседание группы в Турции.