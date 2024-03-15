Пятница, 15 Марта 2024 16:00

АрмИнфо. Ни один государственный чиновник Армении не имеет права вести переговоры о сдаче того или иного села, той или иной территории. Об этом 15 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по внешним связям, на которой обсуждается выполняемость в 2023 году программы правительства на 2021-2023г.г., заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, оппонируя депутату НС от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

Депутат, в частности, подняла вопрос о намерениях властей сдать Азербайджану четыре села в Тавушской области Армении. Кроме того, парламентарий спросила министра, зачем надо было ратифицировать Римский статут, если сегодня власти говорят о возможностях отзыва исков в международных судах.

В ответ Мирзоян заметил, что в Армении нет чиновника, который бы вел переговоры с Азербайджаном по вопросу передачи сел. Это, как подчеркнул глава МИД РА, является аксиомой, не требующей доказательств. Гарантией этому, продолжил министр, являются правовые механизмы. "Мы не ведем переговоров о сдаче сел в Тавушской области", - подчеркнул глава МИД РА.

Что касается вопроса по Римскому статуту, то, как заметил глава внешнеполитического ведомства, слухи о каких-либо договоренностях с Азербайджаном по отзыву международных судебных не соответствуют действительности. "Никакой договоренности по этому поводу нет. Да, обсуждаются многочисленные варианты, естественно, с пониманием того, что это может стать частью общей обстановки и среды", - сказал глава МИД РА, добавив, что любые действия властей страны будут скоординированы и обсуждены в контексте общих дипломатических усилий. Кроме того, как заметил Мирзоян, руководство страны никогда не говорило, что Римский статут ратифицирован для того, чтобы "предать президента Азербайджана Ильхама Алиева под суд". "Насколько я помню, подобные формулировки никогда не озвучивались официальными лицами Армении", - отметил Арарат Мирзоян.

Отметим, что 13 марта в беседе с журналистами министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян сообщал, что четыре села, на которые претендует Азербайджан, не входили в административную территорию Армении. Он отмечал, что работа по делимитации и демаркации в Тавушкой области еще не началась, нет также конкретных сроков. При этом, он подчеркнул, что и Армения продолжает требовать от Азербайджана территории 31 неанклавного села, находящегося под контролем азербайджанской стороны.

Напомним, что 12 марта на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян заявлял о том, что Ереван на основе взаимности может отозвать судебные иски из международных судебных инстанций, но этот вопрос должен быть обсужден в самом конце переговорного процесса, когда все положения мирного договора будут согласованы, и сторонам останется лишь подписать его. Ранее в своих обоснованиях о необходимости ратификации Римского статута, власти заявляли о возможностях обращений в МУС против властей Азербайджана за совершение военных преступлений на территории Армении.