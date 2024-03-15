Пятница, 15 Марта 2024 15:58

АрмИнфо. Насколько можно верить в отсутствие патриотизма у человека, который открыто и легко отрицает в себе какие-либо патриотичные проявления, но спустя время издает книгу, <кричащую> о боли, книгу, которая кровоточит ранами войны, скосившей целое поколение молодых ребят.

Насколько бы парадоксальным не казалось, но 4-ая книга, наверное, самого эксцентричного в Армении писателя Арама Аветиса, посвящена 44-дневной Арцахской войне. Работать над ней литератор начал в 2022 году во время своего путешествия в Минск. Сам писатель говорит, что она для страждущих, которые живут буквами, что это книга, которая была написана на взорвавшемся листе бумаги.

Исходя из названия (<Ампутированные облака>, издательство <Актуальное искусство>) можно предположить, что данная работа Аветиса об <ампутированных> вследствие войны мечтах, судьбах, возможностях и словах. Убедиться в правильности суждений можно на презентации книги <Ампутированные облака>, которая состоится 23 марта, в 18:00, в культурном центре <Арвестаноц> (ул. Пароняна 16/2). Автор лично представит свою 4 работу и ответит на интересующие читателей вопросы. Во время презентации посетители также смогут приобрести книгу с автографом писателя.

Отметим, что Арам Аветис - молодой армянский писатель (1990г.р.), автор бестселлеров <Слепая пунктуация> (2017г.), <Архитектурная мутация> (2019г.), <Когда крысы умели читать> (2020г.), которые переиздавались несколько раз. Арам Аветис армяноязычный автор, однако, прочесть несколько его работ, переведенных на русский язык, можно перейдя по следующей ссылке: https://newlit.ru/avetis/