Четверг, 14 Марта 2024 20:56

АрмИнфо. Правящая фракция Национального собрания "Гражданский договор" выдвинет кандидатуру Цовинар Варданян на должность председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Решение было принято на заседании фракции 14 марта.

Должность председателя комиссии была вакантна с 26 февраля, когда Геворг Папоян сложил с себя депутатский мандат (5 марта был назначен министром экономики).

Цовинар Варданян родилась 8 сентября 1980 года в Ереване. В 2001г. окончила экономический факультет Ереванского государственного университета. Экономист. В 2003г. окончила магистратуру того же факультета. Магистр по менеджменту.

2002-2003гг. - работала в управлениях денежно-кредитной политики и банковского аудита Центрального банка РА. 2006-2007гг. - специалист по кредитованию управления карточного кредитования ЗАО "Юнибанк", 2007-2008гг. - заместитель управляющего (руководитель отдела кредитования) Таманяновского филиала того же банка, 2008-2012гг. директор департамента потребительского и карточного кредитования, 2012-2014гг. директор департаментов развития филиалов того же банка. 2014-2015гг. - генеральный директор ЗАО "Би-Би-Груп". 2015-2017гг. - директор-учредитель ООО "Фор Сейлс". 2015-2016гг. - директор по продажам ЗАО "Эйч эм Тайлс". 2016-14.01.2019гг. генеральный директор ЗАО "Эйч эм Тайлс".

9 декабря 2018 года избрана депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг".