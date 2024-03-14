Четверг, 14 Марта 2024 17:41

АрмИнфо. Армения поддерживает усилия Комиссии ООН по миростроительству, которая уделяет приоритетное внимание в своей работе по интеграции стратегий гендерного равенства. Об этом постоянный представитель Армении при ООН Мгера Маргарян заявил в ходе своего выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Содействие предотвращению конфликтов - расширение прав и возможностей всех участников, включая женщин и молодежь".

Маргарян подчеркнул, что Армения подтверждает свою приверженность выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность" и резолюции 2250 "Молодежь, мир и безопасность", и последовательно работает над интеграцией их принципов в национальную политику, программы и инициативы, направленные на продвижение гендерного равенства и участия молодежи.

Постпред Армении также выразил убеждение, что женщины и молодежь обладают особым потенциалом по внесению вклада в миростроительство и устойчивое развитие.

При этом он с сожалением констатировал, что в конфликтных же ситуациях, они больше всех страдают.

"Блокада населения Нагорного Карабаха, начавшаяся в декабре 2022 года и завершившаяся в сентябре 2023 года применением военной силы против мирного населения, продемонстрировала масштабы непропорционального воздействия на женщин и молодых людей, особенно лиц, оказавшихся в роли лиц, осуществляющих уход.

Этот явный пример преднамеренной этнической чистки, спланированной и осуществленной под наблюдением международного сообщества, привел к повсеместному насильственному перемещению всего этнического армянского населения, что еще больше усугубляет неравенство и уязвимость тех, кто несет на себе основную тяжесть насилия и лишений. Согласно отчету, опубликованному Amnesty International в 2023 году, нарушение поставок товаров и услуг первой необходимости в Нагорном Карабахе больше всего затронуло семьи с маленькими детьми, в результате чего женщины и молодежь оказались основными объектами блокады", - отметил постпред Армении.

Вместе с тем он констатировал, что постоянные нарушения со стороны Азербайджана, в том числе вооруженные нападения и посягательства на территориальную целостность Армении, распространение агрессивной риторики и систематическое уничтожение тысячелетнего армянского культурного наследия, снова и снова демонстрируют крайнее пренебрежение международным правом. По его словам, таковым примером также является несоблюдение временных мер, принятых Международным Судом в период 2021- 2023 годов.

Маргарян выразил убеждение, что ООН и Совету Безопасности еще предстоит признать серьезность этих нарушений и задуматься о неспособности их предотвратить.

"Армения признает важность совместных усилий по содействию предотвращению конфликтов и их повторения путем создания сильных и устойчивых сообществ с привлечением различных заинтересованных сторон, включая женщин и молодежь из пострадавшего населения.

Существует острая необходимость укрепить потенциал системы Организации Объединенных Наций в области предотвращения, оценить ее нынешний инструментарий и создать более отзывчивые и эффективные механизмы для устранения коренных причин конфликта, обеспечивая при этом ответственность за зверские преступления и нарушения международного гуманитарного права и прав человека", - резюмировал Маргарян.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении. При взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.