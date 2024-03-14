Четверг, 14 Марта 2024 17:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 34, 35, 36, 42, 43, 44 в 4-ом квартале, жилые дома 21/2, 23, 25, 27, 29 на улице Кургиняна, жилые дома 12, 13, 14 на переулке Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12 на переулке улицы С. Таронца, жилые дома 14, 16 на улице С. Таронца, жилой дом 1 на 9-ой улице Неркин Шенгавит, частные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 улица Аванесова 1, частные дома 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой улице Нор Ареша; жилые дома 125/3, 4, 6, 8, 8/1, 42 на 34-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 38 на улице Абовяна, жилые дома 12, 14, 18а на улице Исаакяна, жилые дома 22, 31, 31А, 32, 34 на улице Туманяна, жилые дома 42, 68а на улице Теряна, ряды Сари Тага 13-19, улицы Сари Тага 6-21, жилые дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31, 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 6-57 на пр. Мясникяна, частные дома 70/1, 72-78, 78/3, 88 на улице Гр. Арцруни, жилые дома 27, 27а на улице Гр. Кочара, жилой дом 12 на улице В. Папазяна;

в Армавирской области:

10:00-12:00 село Мясникян;

12:00-14:00 село Таиров;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Покр Веди;

10:30-15:00 и 12:45-14:30 частично село Бардзрашен;

10:00 - 13:00 частично село Арарат;

11:00-13:00 частично села Авшар и Айгаван;

14:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 село Арпи;

10:30-12:30 частично улицы Теряна, Еркрабаннери, Мясникяна, Камо, Алавердяна, Шаумяна, Чаренца, частично Джермукское шоссе, телестанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 7-10, 13-26 в 4-ом квартале, школа N4, здание суда, рестораны “Муш”, “Сафари”, дом Культуры, реабилитационный центр “Арменак ев Анна” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон в городе Абовян; частично села Зовк и Джрвеж;

13։00-16:30 община Гетамеч и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-17։00 частично квартал “Сараландж” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00-15։00 село Ахберк и асфальтовый завод;

11։00-14։00 село Драхтик;

в Тавушской области:

12:00-15:00 село Севкар, телебашня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:00-11:00 жилые дома 1, 3 на улице Зоравара Андраника, жилые дома 72, 74 на улице Шаумяна, жилой дом 4а на улице Шаумяна в городе Сисиан;

11:00-14:00 улицы Исраеляна, Адамяна, Сисакан, 1-2, 1-4 переулки улицы Адонца, жилые дома 2, 3, 4 на улице Г. Нжде, жилые дома 39, 39А, 39Г на улице Исраеляна, жилые дома 9, 11, 13, 15, 34, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 46-46а, 50-50а на улице Сисакан, жилые дома 35, 37 на улице Исраеляна, улица Григора Лусаворича, улицы Арачин 2, 3, 4, жилой дом 2 на улице Дуряна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде, улицы Еритасардакан, Ханджяна, Гетапня, Айгестан, Ваана Хоренца, Комитаса, Овнана Воротнеци, Андок Ишхани Гавити, Андраника Манукяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Физкультурникнери, частично улицы Шаумяна, Спандаряна, жилые дома на улице Арама Манукяна, жилой дом 2 на улице Воротан, жилой дом 12 на улице Чаренца в городе Сисиан; село Лор;

14:00-15:00 жилой дом 5 на улице Зоравара Андраника, улицы Хримян Айрики и Мелик Танги в городе Сисиан;

15:00-16:30 частично село Дарбас.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена, улицы Восканяна, Мецаренца, Вегнера, 14-ая улица Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 30, 32 на улице С. Таронца, жилые дома 34а, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке Багратуняца; жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на улице Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/33, 24/30, 56/6, 56/7 на улице Г. Овсепяна, ООО ‘Салко”, “Диджитей Эй Эм”, “Норашен Груп”, “Партнер Груп”, “Бик Капитал” “Мрав Сар”, “Контракшн”, “Премиум Риелти”, “Панорама”, “Клинсовт”, “Тида 2023” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 35, 37, 39, 52/1, 58, 58/1 и частные дома 1-16, 38, 11-44, 45-99 на улице Кери, жилые дома 1-3, 51, 58, 67/3 и частные дома 2-12А, 12-25/2, 22-51/1 на улице Думани, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 2-8, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 2-6 и частный дом 5А на улице Амбардзумяна, жилые дома 7, 9, 11, 30 и частные дома 1-7, 16-38А на улице Барбюса, жилой дом 14 и частные дома 1-19 на улице Сепуга, жилые дома 1-7, 16-38А на улице Нерсисяна, жилые дома 5, 11-17 на улице Киевяна, жилой дом 39 и частные дома 8-26 на улице Севастополян, жилые дома 1, 6, 7, 8, 8/2, 9/1, 10, 11, 12 на улице Акобяна, частные дома 3-47/3 на улице Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 36-40, 39Б, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2А, 4, 6, 8 и частные дома 1-19, 5-17 на улице А. Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, частные дома 1-18, 7-15 и жилой дом 1 на улице Бакунца; школа N130, школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома 119, 186, 194,194/3, 200, 204, 206, 208, 210, 214/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, С. Саргсяна, З. Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 10-46 на улице Таиров, частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-15:00 частично село Бардзрашен;

10:00-13:00 частично село Авшар;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арав-Аревмтян, Гладзорян, Сюник, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; территория, прилегающая к офису строительной компании, в городе Вайк; частично село Заритап;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-3, 5, 6, 11, 12, 25 в 4-ом квартале, жилые дома 1-4 в кв. “Арачин А”, маркет “Аракс”, компании “Самбарк”, ‘Чаренцаван Бармак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Зовк и Джрвеж;

11:00-16:30 квартал ‘Банаван” села Гарни;

15։00-17։00 частично квартал “Сараландж” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։30-12։00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата, “Джрмух” в Ацарате; улица Арцруни Ехбайрнер, улицы Бошнагян и Даштоян (квартал “Торсои”), ГГМ Гавара, частные дома на улице Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О. Абраамян в городе Гавар;

13։50-15։20 квартал “Арцвакар” полостью, частично улица Саядяна, ООО “Алик'' в городе Гавар;

15։30-17։00 село Норатус полностью; все абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ NN 1, 2, 3 и все прилегающие абоненты-жильцы, детский сад N2, газозаправочная станция “Норатусы ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция компании “Юком” в селе Норатус;

в Лорийской области:

11:00-14:00 частично улицы Агаяна, Аветисяна, Алавердяна в городе Ванадзор;

11:00-17:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркс”, “Мадан”, “Энгельс”, ‘Пирюзян” в городе Алаверди; село Джилиза;

12:30-13:30 кварталы “Ани”, “Ван”, 1-5, улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Джаукяна, Демирчяна в городе Ташир;

в Ширакской области:

10:00-16:00 квартал ‘Ани”, жилые дома 18, 20 на улице П. Севака, жилой дом 29 на улице А. Хачатряна, школа N11, ЧП “Аида Варданян”, ‘Тельман Геворгян”, “Генрик Саргсян”, “Гаяне Григорян”, ‘Гагик Рузанян” и прилегающие потребители города Гюмри.