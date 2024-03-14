Четверг, 14 Марта 2024 17:08

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян приветствовал резолюцию, принятую накануне Европарламентом.

"Приветствуя принятие резолюции Европарламента с таким подавляющим большинством голосов и четкими посланиями о более тесных связях Армении с Европой, необходимости мирного договора между Арменией и Азербайджаном, мы рассматриваем перспективы дальнейшего углубления нашего партнерства, с твердой приверженностью демократии, развитию и построению прочного мира в регионе", - написал Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Меж тем, принятие данного документа в очередной раз вызвало истерику в Баку. В ММ Азербайджана приняли соответствующий документ, в котором отвергли все претензии европейских парламентариев к азербайджанским властям.

В МИД Азербайджана же, уже по традиции, назвали документ "предвзятым и оторванным от реальности".

Отметим, что в тексте принятой 13 марта резолюции Европарламента, в числе прочего звучит призыв к Баку искренне участвовать во всеобъемлющем и прозрачном диалоге с карабахскими армянами, чтобы обеспечить уважение их прав, гарантировать их безопасность, включая право вернуться в свои дома, а также освободить всех жителей Нагорного Карабаха и Армении, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах.

Европарламентарии вновь заявили о своем осуждении азербайджанских военных вторжений на международно признанную территорию Армении и продолжающейся оккупации и подтвердили свое требование вывода азербайджанских войск со всей суверенной территории Республики Армения. Депутат также выразили глубокую обеспокоенность по поводу подстрекательских заявлений, сделанных президентом Азербайджана и другими азербайджанскими официальными лицами, угрожающими территориальной целостности и суверенитету РА, вновь подтвердили безоговорочную поддержку ЕС суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.

"Решительно поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, делимитации границ на основе соответствующих карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены обеим сторонам, а также разблокирование региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и юрисдикции обеих стран. Кроме того, считаем, что это соглашение должно быть заключено добросовестно и основываться на признании суверенитета, территориальной целостности и неприменении силы. Призываем Турцию и других союзников Азербайджана воздерживаться от разжигания воинственного поведения Баку, и использовать свое влияние в пользу скорейшего завершения мирных переговоров", - говорится в документе, в котором также указывается необходимость защиты культурного наследия армян в Арцахе.