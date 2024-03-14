Четверг, 14 Марта 2024 17:03

АрмИнфо. Земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров в общине Цахкадзор (первоначальное назначение: лесной массив) был передан Комитету по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры. Решение одобрено 14 марта на заседании кабмина РА.

Сообщается, что 6 апреля 2023 года Антикоррупционный гражданский суд удовлетворил иск Управления защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры. В рамках иска требовалось аннулировать аукцион от 26 мая 2007 года и, как следствие, признать недействительным договор купли-продажи земли, подписанный 31 мая 2007 года между Коваленко Шахгалдяном, занимавшим на тот момент должность губернатора Котайка и Самвелом Майрапетяном. Решено государственную регистрацию права собственности Самвела Майрапетяна на земельный участок площадью 20 000 кв. м. в общине Цахкадзор анулировать.

Право собственности Республики Армения зарегистрировано на земельный участок, отнесенный к категории <Особо охраняемая территория>, кадастровой стоимостью 37 миллионов 593 тысячи драмов и площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Отметим, что Самвел Майрапетян является собственником Второго армянского телеканала H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", а также занимается строительством элитной недвижимости в центре армянской столицы. Он считается приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну.

7 октября 2018 года Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в размере 7 млн долларов бывшими высокопоставленными должностными лицами. Согласно обвинению, данную сумму предпринимательница Сильва Амбарцумян передала Майрапетяну с тем, чтобы он передал ее экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, а также бывшему главе администрации президента Армену Геворкяну.

Майрапетян был задержан 6 октября 2018 года, а через три дня арестован. 27 декабря Майрапетян был освобожден из-под стражи под залог в 30 млн драмов (более 61 тыс. долларов), учитывая состояние его здоровья. В январе 2019 года ССС разрешила Майрапетяну покинуть страну и отправиться в Германию, приняв за основу заключение медицинского консилиума, созванного по приказу министра здравоохранения для оценки состояния его здоровья. ССС установила в качестве крайнего срока для возвращения 15 октября, но Майрапетян так и не вернулся на родину.

В марте 2020 года ССС отменила избранную в отношении Самвела Майрапетяна меру пресечения в виде освобождения под личное поручительство и объявила его в розыск, следователь подал ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.