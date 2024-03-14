Четверг, 14 Марта 2024 16:57

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на этой неделе посетит Азербайджан.

Как сообщают СМИ, в рамках визита глава правительства проведет в Баку ряд двусторонних встреч высокого уровня, обсудит грузино-азербайджанские отношения.

Отметим, что визит Кобахидзе в Азербайджан станет вторым зарубежным визитом, а также первым визитом в страны региона после назначения на пост премьера страны.