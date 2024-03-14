Четверг, 14 Марта 2024 16:40

АрмИнфо. В условиях меняющейся глобальной и геополитической ситуации мы рады, что нам удалось выйти с Арменией еще на одну сферу взаимодействия - а именно растущее сотрудничество в области обороны. Об этом в ходе открытия армяно-индийского бизнес-форума заявила Посол Индии в Армении г-жа Нилакши Саха Синха. «Это придало еще более прочную основу нашим отношениям», - подчеркнула она.

Дипломат заявила, что политические отношения между Индией и Арменией, построенные на прочном фундаменте многовековых связей, набирают устойчивую динамику. В связи с этим она заметила, что на протяжении 2023-2024гг. совершались взаимные визиты практически ежемесячно.



Нилакши Саха Синха коснулась также технологического сотрудничества. В частности, она заметила, что уникальная открытая цифровая общественная инфраструктура (DPI) Индии и искусственный интеллект являются катализатором инноваций в сфере финансовых и коммерческих услуг, здравоохранения, образования и сельского хозяйства. «Индия является ярким примером того, как технологии и цифровые решения используются для масштабного и быстрого осуществления мер по развитию», - сказала Посол.

Она напомнила, что в июне 2023 года Министерство высокотехнологической промышленности РА и Министерство электроники и информационных технологий Республики Индия подписали меморандум «О сотрудничестве в области совместного использования успешных цифровых решений, реализованных в масштабах населения для цифровой трансформации». Заметив, что в этом направлении работы уже начались, дипломат заявила, что Индия поможет Армении в разработке цифровых инструментов, способствующих развитию в этом направлении, которые будут доступны обычным гражданам.

Вместе с тем она сообщила, что недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об открытии строительных площадок трех полупроводниковых проектов общей стоимостью в $15 млрд. «Это сделает Индию в ближайшие годы крупным мировым производителем в сфере полупроводниковой промышленности. «Я об этом говорю, поскольку это поспособствует сотрудничеству между нашими двумя странами, которое может быть взаимовыгодным практически во всех сферах экономики, но особенно в таких областях, как высокие технологии, информационные технологии, образование, туризм, развитие инфраструктур, логистика, фармацевтика, зеленые технологии», - сказала она. По словам г-жи Синха сегодня Индия обладает третьей по величине экосистемой стартапов с более чем 100 единорогами.



Говоря о сложностях в контексте развития сотрудничества с Арменией, Посол подчеркнула, что есть необходимость в обеспечении более высокий уровень взаимной торговли и в запуске прямого авиасообщения. В качестве вызовов она назвала также небольшой объем армянского рынка, вопросы логистики. Дипломат также придала важность увеличению индийских инвестиций в реальный сектор Армении, в частности в сферу развития инфраструктур.

При всем этом Нилакши Саха Синха отметила, что на все проблемы следует смотреть также в контексте возможностей. Синха подчеркнула, что сегодня Индия является 5-ой по величине экономикой мира и самой быстрорастущей крупной экономикой третий год подряд. «При наших нынешних темпах роста в 7% или более мы станем 3 по величине экономикой к 2030 году или даже раньше. Это единственная крупная экономика, которая вышла из пандемии COVID без высокой инфляции благодаря разумной фискальной политике и управлению», - подчеркнула она.

Отметим, что согласно данным Министерства экономики Армении, товарооборот между Арменией и Индией в 2023 году вырос на 7%, составив $380 млн. Согласно Статкомитету РА, чистый поток общих инвестиций из Индии в реальный сектор Армении по итогам 9 месяцев минусовой - составляет $1.1 млн. И это все приходится на долю ПИИ. Динамика за аналогичный период 2022 года отсутствует.