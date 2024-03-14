Четверг, 14 Марта 2024 15:06

АрмИнфо. Замглавы МИД России Михаил Галузин и его турецкий коллега Бурак Акчапар на встрече в Анкаре сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье.

Как сообщает пресс-служба МИД России, стороны акцентировали важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов.

В ходе прошедших консультаций была обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования. Даны оценки взаимодействию со странами Центральной Азии.

Российской делегацией была отмечена высокая динамика партнёрства с государствами региона. Затронуты некоторые аспекты российско-турецкой повестки дня в ракурсе дальнейших совместных шагов по углублению сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой.